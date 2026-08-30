Como surgiu essa paixão por desenhar. Foi na escola, em casa... E quais as suas referências em sua arte? Qualquer criança faz arte, em todos os sentidos. Os futuros artistas continuam pelo resto da vida. Do antigo pré-primário ao ensino fundamental, na escola Honorato Faustino, fiz dezenas de revistas em quadrinhos artesanais. Eram estrelados pela minha turma do Lup Lup. O nome do personagem vinha das cataratas de Lup Lup, de uma HQ do Tio Patinhas publicada pela editora Abril. Aos 10 anos, em 1986, escrevi e ilustrei três livros com o dromedário Corcova Amarela. Aceitei um desafio da professora Bernadete Sundfeld, que trouxe a palavra "dromedário" para uma redação. No mesmo ano, ganhei menção honrosa num concurso da secretaria de educação local. O trabalho consistia num gibi em que eu contava a história do XV de Piracicaba! Em 1987, publiquei a primeira tirinha no suplemento infantil do Jornal de Piracicaba. Que eu viria a ilustrar mais tarde.

Quais são as suas maiores especialidades? Charge, caricatura, tirinha, quadrinhos... O desenhista de humor gráfico faz de tudo, em todas as modalidades. Comigo não foi diferente. Mas as tirinhas, quadrinhos mais breves, são minha linguagem preferida. E a mais praticada por mim até hoje. Em seguida, por preferência e necessidade, a caricatura. As duas têm em comum a utilização de personagens. Nas tirinhas de quadrinhos, os tipos imaginários que poderiam ser reais. Nas caricaturas, os tipos tão reais que parecem fruto da nossa imaginação. Mas já fiz charges para o Jornal de Piracicaba, o extinto TodoDia de Americana, O Democrata, A Tribuna Piracicabana. E fui chargista por uma noite no programa Roda Viva, na TV Cultura, em 8 de maio de 2023. O entrevistado da noite foi o ministro Gilmar Mendes, do STF.

Queria que falasse um pouco sobre a história da arte em Piracicaba. A nossa cidade tem a tradição de revelar grandes artistas, não? O cartunista de Piracicaba é um ser que foge à tradição de artes plásticas da cidade. Mesmo com luminares como Arquimedes Dutra e Renato Wagner tendo praticado humor gráfico, de forma esporádica, a tradição de Piracicaba como sede do mais famoso Salão de Humor do mundo se iniciou com o desbravador Edson Rontani, criador do Nhô Quim, mascote do XV de Piracicaba, protagonista de charges antes e depois dos jogos do time, publicadas por décadas na imprensa local. Dou minha modesta contribuição a essa história no artigo "Quarenta anos de humor nos jornais de Piracicaba", na Revista do IHGP de 2026. No texto, falo de minha geração, artistas anteriores a ela e alguns atuais.