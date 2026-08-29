Morreu neste sábado (29), aos 89 anos, o empresário e voluntário Nelson Antonio Pinotti, uma das figuras mais conhecidas da história do Lions Clube de Piracicaba. Ele dedicou 63 anos ao movimento leonístico e exerceu diversas funções na entidade, incluindo a de governador distrital.

Pinotti faleceu em Piracicaba. O velório acontece neste sábado, das 11h30 às 15h30, na Sala Standard do Velório Parque da Ressurreição. O sepultamento está marcado para as 15h30, no Cemitério Parque da Ressurreição.

Nascido em 21 de abril de 1937, Pinotti era casado com Adelina Inez Annichino Pinotti. Filho de Armando Pinotti e Leonor Negri Pinotti, ambos já falecidos, deixa os filhos Cintia Maria Annichino Pinotti; Lauro Jerônimo Annichino Pinotti, casado com Angeli Bezerra da Silva Pinotti; Silvia Adelina Pinotti Cavaleiro, casada com Celso Cavaleiro; e Glaucia Maria Pinotti Peruchi, casada com Rogério Peruchi. Também deixa netos, familiares e amigos.

Trajetória no Lions