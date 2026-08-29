Morreu neste sábado (29), aos 89 anos, o empresário e voluntário Nelson Antonio Pinotti, uma das figuras mais conhecidas da história do Lions Clube de Piracicaba. Ele dedicou 63 anos ao movimento leonístico e exerceu diversas funções na entidade, incluindo a de governador distrital.
Pinotti faleceu em Piracicaba. O velório acontece neste sábado, das 11h30 às 15h30, na Sala Standard do Velório Parque da Ressurreição. O sepultamento está marcado para as 15h30, no Cemitério Parque da Ressurreição.
Nascido em 21 de abril de 1937, Pinotti era casado com Adelina Inez Annichino Pinotti. Filho de Armando Pinotti e Leonor Negri Pinotti, ambos já falecidos, deixa os filhos Cintia Maria Annichino Pinotti; Lauro Jerônimo Annichino Pinotti, casado com Angeli Bezerra da Silva Pinotti; Silvia Adelina Pinotti Cavaleiro, casada com Celso Cavaleiro; e Glaucia Maria Pinotti Peruchi, casada com Rogério Peruchi. Também deixa netos, familiares e amigos.
Trajetória no Lions
A ligação de Pinotti com o Lions começou em 1963, quando ele ingressou no clube de Santa Bárbara d’Oeste, cidade onde trabalhava. Quatro anos depois, passou a integrar o Lions Clube de Piracicaba, instituição na qual construiu uma trajetória de destaque.
Em março de 2025 Pinotti foi homenageado pela Câmara de Piracicaba com o título de Cidadão Piracicabano. A homenagem ocorreu no dia 26 de março, durante as comemorações do Dia do Leonismo. Na ocasião, ele era reconhecido como o membro mais antigo do Lions de Piracicaba.
Ao longo de sua trajetória, foi presidente do Lions Clube de Piracicaba e, entre 1992 e 1993, ocupou o cargo de governador do Distrito L5, que reunia mais de 80 clubes de São Paulo e do sul de Minas Gerais. Também coordenou clubes de diferentes cidades que integravam o distrito.
Pinotti chegou a ser empossado em Hong Kong e adotou como lema de sua atuação no movimento leonístico “Serviço para a Paz”.
A história construída por mais de seis décadas foi marcada pelo trabalho voluntário e pela participação em ações voltadas à saúde, ao bem-estar e à melhoria da qualidade de vida da comunidade.
Em entrevista concedida ao Jornal de Piracicaba em março de 2025, por ocasião da homenagem na Câmara, Pinotti destacou a importância do trabalho voluntário e dos princípios que norteiam o Lions. Segundo ele, mesmo com suas atividades profissionais, os integrantes da entidade sempre estiveram disponíveis para atuar em benefício da comunidade.
A morte de Pinotti deixa uma marca na história do movimento leonístico de Piracicaba, ao qual dedicou grande parte de sua vida. Familiares e amigos guardarão a lembrança de sua atuação, convivência e dos muitos anos dedicados ao serviço voluntário.
Velório: das 11h30 às 15h30 deste sábado (29), na Sala Standard do Velório Parque da Ressurreição.
Sepultamento: 15h30, no Cemitério Parque da Ressurreição.