SRA. ADRIANA APARECIDA MELLEGA ZOLIN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 48 anos, filha do Sr. João Francisco Mellega, falecido e da Sra. Maria Aparecida Possato Mellega, era casada com o Sr. Livandir Antonio Zolin; deixa o filho: Otávio Zolin. Deixa a irmã Andréia Aparecida Mellega, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "Jasmin - A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ANTONIA NEYDE GERAGE CÔA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Miguel Gerage e da Sra. Anna Garcia Gerage, era viúva do Sr. Adelino Côa; deixa os filhos: Deusdedit Gerage Côa; casado com a Sra. Helenize Custodio Côa; Adelino Côa Filho, casado com a Sra. Marcela Caetano de Lima Côa; Adelaide Neide Côa e Paulo Sergio Côa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO JOSÉ ALBERONI Faleceu dia 27/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Clairde Maria Ercolin Alberoni, era filho do Sr. Vitório Alberoni e da Sra. Benedita Custodio Alberoni, falecidos. Deixa os filhos: Ivandro José Alberoni casado com Edna Regina Moreira; Claudio Roberto Alberoni casado com Kelly Roberta Conduta Alberoni; Angelo Antonio Alberoni casado com Karen Michele de Souza Alberoni; Rogério Aparecido Alberoni; Camila de Fatima Alberoni. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/08/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO BISCALCHIM Faleceu dia 28/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 94 anos de idade e era viúvo da Sra. Nilva Totti Biscalchim. Era filho do Sr. Pedro Biscalchim e da Sra. Margarida Biscalchim, falecidos. Deixa os filhos: Gisela Maria Biscalchim Lopes casada com Paulo Cesar Lopes, João Luís Biscalchim casado com Lucimara Renno Biscalchim, Gilmara Aparecida Biscalchim Brancalion casada com Geraldo Antônio Brancalion, Marcio Eduardo Biscalchim casado com Luciene Brumer. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/08/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ GERALDO PIRES Faleceu dia 27/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade. Era filho do Sr. Manoel Geraldo Pires e da Sra. Madalena Alves Duque Pires, falecidos. Deixa os filhos: Juliana Pereira Pires Moura casada com Max Mauro Silveira Moura, Adriana Duque Pires casada com Leonel Rodrigues da Silva, Rodrigo Pereira Pires casado com Cintia Araujo do Vale Pires e Leticia Pereira Pires. Deixa 3 netos, familiares e amigos. O velório ocorreu dia 28/08/2026 no Memorial Metropolitano de Piracicaba – sala Diamante, a partir das 08:00hs até as 14:00hs. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA LAUDINA CASTILHO DE OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filha dos finados Sr. Manoel Castilho Idalgo e da Sra. Herminia Detone Castilho; deixa os filhos: Giovana Castilho de Oliveira; Jefferson Castilho de Oliveira, casado com a Sra. Giovana Peccioli e Ricardo Castilho de Oliveira, casado com a Sra. Amanda Roso Rocha de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, irmãos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARTIRES VALOTE RICO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Mateus Valote e da Sra. Saluti Esteli, era viúva do Sr. Pedro Catarino Rico; deixa os filhos: Maria Aparecida Ramos, falecida; Valeria Cristina Andre dos Santos, casada com o Sr. Jose Gonçalves dos Santos; Rinaldo Edmir Andre, casado com a Sra. Silvana Rocha Andre; Raquel de Jesus Andre Ronchi, casada com o Sr. Reinaldo Ronchi e Simone Luciana Andre Tolotti, casada com o Sr. Edivaldo Carlos Tolotti. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Saltinho/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SILVESTRE DE LIMA Faleceu dia 27/08/2026 na cidade de Itapecerica da Serra - SP, aos 65 anos de idade e era casado com a Sra. Nair Meireles de Lima. Era filho do Sr. Antonio de Lima e da Sra. Maria Odilia da Conceição, falecidos. Deixa os filhos: Mauricio Meireles de Lima casado com Roberta da Silva de Lima, Ketman Meireles de Lima de Camargo casada com Esiel Pires Camargo, Kelly Meireles de Lima, Douglas Meireles de Lima. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade Piracicaba e seu sepultamento ocorreu dia 28/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. THEREZA ANTEDOMENICO MONACO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Savecio Antedomenico e da Sra. Francisca Baratto Antedomenico, era viúva do Sr. Luiz Elpidio Monaco; deixa a filha: Giovana Antedomenico Monaco, falecida. Deixa a neta Fernanda, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado no dia 01/09/2026, saindo o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.