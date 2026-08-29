SRA. ADRIANA APARECIDA MELLEGA ZOLIN Faleceu ontem, nesta cidade, contava 48 anos, filha do Sr. João Francisco Mellega, falecido e da Sra. Maria Aparecida Possato Mellega, era casada com o Sr. Livandir Antonio Zolin; deixa o filho: Otávio Zolin. Deixa a irmã Andréia Aparecida Mellega, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 da sala "Jasmin - A" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ANTONIA NEYDE GERAGE CÔA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Miguel Gerage e da Sra. Anna Garcia Gerage, era viúva do Sr. Adelino Côa; deixa os filhos: Deusdedit Gerage Côa; casado com a Sra. Helenize Custodio Côa; Adelino Côa Filho, casado com a Sra. Marcela Caetano de Lima Côa; Adelaide Neide Côa e Paulo Sergio Côa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO JOSÉ ALBERONI Faleceu dia 27/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 73 anos de idade e era casado com a Sra. Clairde Maria Ercolin Alberoni, era filho do Sr. Vitório Alberoni e da Sra. Benedita Custodio Alberoni, falecidos. Deixa os filhos: Ivandro José Alberoni casado com Edna Regina Moreira; Claudio Roberto Alberoni casado com Kelly Roberta Conduta Alberoni; Angelo Antonio Alberoni casado com Karen Michele de Souza Alberoni; Rogério Aparecido Alberoni; Camila de Fatima Alberoni. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 28/08/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.