A deputada estadual Professora Bebel (PT), primeira presidenta licenciada da APEOESP para concorrer à reeleição parlamentar, classificou como absurda a decisão do governador Tarcísio de Freitas de autorizar a abertura de um novo concurso para apenas 5 mil cargos efetivos de Professor de Ensino Fundamental e Médio. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 27 de agosto, enquanto mais de 100 mil candidatos aprovados no concurso de 2024 ainda aguardam convocação.

Dois despachos assinados pelo governador autorizam a Secretaria Estadual da Educação a adotar as providências para a abertura de concurso destinado ao preenchimento de 3 mil cargos com jornada de 40 horas semanais e outros 2 mil com jornada de 25 horas.

Para a deputada professa Bebel, além de muito insuficiente diante da necessidade da rede estadual, a decisão desconsidera as dezenas de milhares de profissionais já aprovados e aptos a assumir as aulas.