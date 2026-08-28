A deputada estadual Professora Bebel (PT), primeira presidenta licenciada da APEOESP para concorrer à reeleição parlamentar, classificou como absurda a decisão do governador Tarcísio de Freitas de autorizar a abertura de um novo concurso para apenas 5 mil cargos efetivos de Professor de Ensino Fundamental e Médio. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 27 de agosto, enquanto mais de 100 mil candidatos aprovados no concurso de 2024 ainda aguardam convocação.
Dois despachos assinados pelo governador autorizam a Secretaria Estadual da Educação a adotar as providências para a abertura de concurso destinado ao preenchimento de 3 mil cargos com jornada de 40 horas semanais e outros 2 mil com jornada de 25 horas.
Para a deputada professa Bebel, além de muito insuficiente diante da necessidade da rede estadual, a decisão desconsidera as dezenas de milhares de profissionais já aprovados e aptos a assumir as aulas.
“É um absurdo que o governo Tarcísio anuncie um novo concurso para apenas 5 mil cargos, enquanto 140 mil professores aprovados continuam esperando pela convocação. Não há justificativa para ignorar um concurso realizado e manter na rede estadual de ensino quase metade dos professores trabalhando sob contratos temporários e sem estabilidade. Exigimos a prorrogação do concurso e a convocação imediata dos aprovados”, afirma a deputada.
Em julho, a Apeoesp protocolou na justiça uma ação para obrigar o governo de São Paulo prorrogar a validade do concurso público para Professor de Ensino Fundamental e Médio por mais dois anos. A parlamentar também apresentou indicação ao governador para que as convocações tenham continuidade e contemplem todas as disciplinas, incluindo Artes, Educação Física, Filosofia e Sociologia.
Para a deputada, a decisão de abrir um novo concurso sem esgotar o cadastro existente também representa desperdício de recursos públicos, implica em nova cobrança de taxas aos professores e aumenta a insegurança dos profissionais que cumpriram todas as etapas do certame.
“Esses professores estudaram, fizeram a prova, foram aprovados e aguardam uma resposta do Estado. O governo precisa respeitar essas pessoas e as necessidades das escolas. Não aceitamos uma medida de alcance tão limitado quando a rede precisa de dezenas de milhares de profissionais efetivos. Queremos a convocação dos 100 mil aprovados. Prorroga já!”, reforça Bebel.
Ato público em 4 de setembro
A APEOESP realizará um ato público no dia 4 de setembro, às 16 horas, na Praça da República, região central da capital paulista. Entre as principais reivindicações estão a prorrogação do concurso vigente e a convocação dos 100 mil professores aprovados.
“É hora de toda a categoria se mobilizar. Vamos ocupar a Praça da República para exigir respeito aos professores, aos aprovados no concurso e à escola pública. O governo precisa ouvir quem vive diariamente a realidade da rede estadual”, conclui Professora Bebel.