Em encontro na subsede da Apeoesp de Araçatuba, a deputada estadual Professora Bebel, presidenta licenciada da entidade, discutiu com o candidato a governador do Estado de São Paulo, pelo PT, Fernando Haddad, e com a ex-ministra Marina Silva, candidata a senadora pela Rede, a reconstrução da educação paulista e a reindustrialização do Estado de São Paulo. O encontro aconteceu na noite da última quinta-feira, 27 de agosto, e reuniu mais de 500 participantes, entre professores e lideranças de movimentos sociais e sindicais da região de Araçatuba, além de estudantes e populares, que lotaram o auditório da subsede da Apeoesp.

Em suas redes sociais, a Professora Bebel destacou a honra de receber Fernando Haddad e Marina Silva e discutir com eles projetos de desenvolvimento para o Estado de São Paulo, que tem como principal foco a reconstrução da educação pública e a reindustrialização de São Paulo, que ano a ano vem perdendo investimentos na área industrial.

Haddad falou sobre desenvolvimento sustentável para o estado de São Paulo, com uso de tecnologias para prestar mais e melhores serviços públicos, especialmente nas áreas da educação, saúde e segurança.