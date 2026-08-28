28 de agosto de 2026
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DEBATE ECONÔMICO

Bebel discute a reindustrialização do Estado de São Paulo

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Bebel, observada por Fernando Haddad e Marina Silva, defende a educação pública no Estado de São Paulo
Bebel, observada por Fernando Haddad e Marina Silva, defende a educação pública no Estado de São Paulo

Em encontro na subsede da Apeoesp de Araçatuba, a deputada estadual Professora Bebel, presidenta licenciada da entidade, discutiu com o candidato a governador do Estado de São Paulo, pelo PT, Fernando Haddad, e com a ex-ministra Marina Silva, candidata a senadora pela Rede, a reconstrução da educação paulista e a reindustrialização do Estado de São Paulo. O encontro aconteceu na noite da última quinta-feira, 27 de agosto, e reuniu mais de 500 participantes, entre professores e lideranças de movimentos sociais e sindicais da região de Araçatuba, além de estudantes e populares, que lotaram o auditório da subsede da Apeoesp. 

Em suas redes sociais, a Professora Bebel destacou a honra de receber Fernando Haddad e Marina Silva e discutir com eles projetos de desenvolvimento para o Estado de São Paulo, que tem como principal foco a reconstrução da educação pública e a reindustrialização de São Paulo, que ano a ano vem perdendo investimentos na área industrial. 
Haddad falou sobre desenvolvimento sustentável para o estado de São Paulo, com uso de tecnologias para prestar mais e melhores serviços públicos, especialmente nas áreas da educação, saúde e segurança. 

A deputada Professora Bebel com Fernando Haddad e Marina Silva, em encontro com educadores, na cidade de Araçatuba

Bebel, que tem um forte trabalho em todo Estado de São Paulo, principalmente na área da educação, diz que é fundamental que os candidatos majoritários intensifiquem essa caminhada pelas mais diversas regiões do estado, para dialogar com a população e apresentar suas propostas que tem como principal finalidade recolocar São Paulo na vanguarda do desenvolvimento do país. “Agora temos a grande oportunidade de mudar esta realidade.

Infelizmente, nos últimos anos, o nosso Estado tem perdido indústrias e sucateado os serviços públicos. Precisamos recuperar o poder econômico de São Paulo, garantir mais e melhores empregos, assim como educação pública de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora”, completa a Professora Bebel, que continua percorrendo as principais regiões do Estado. 

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