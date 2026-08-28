Em encontro na subsede da Apeoesp de Araçatuba, a deputada estadual Professora Bebel, presidenta licenciada da entidade, discutiu com o candidato a governador do Estado de São Paulo, pelo PT, Fernando Haddad, e com a ex-ministra Marina Silva, candidata a senadora pela Rede, a reconstrução da educação paulista e a reindustrialização do Estado de São Paulo. O encontro aconteceu na noite da última quinta-feira, 27 de agosto, e reuniu mais de 500 participantes, entre professores e lideranças de movimentos sociais e sindicais da região de Araçatuba, além de estudantes e populares, que lotaram o auditório da subsede da Apeoesp.
Em suas redes sociais, a Professora Bebel destacou a honra de receber Fernando Haddad e Marina Silva e discutir com eles projetos de desenvolvimento para o Estado de São Paulo, que tem como principal foco a reconstrução da educação pública e a reindustrialização de São Paulo, que ano a ano vem perdendo investimentos na área industrial.
Haddad falou sobre desenvolvimento sustentável para o estado de São Paulo, com uso de tecnologias para prestar mais e melhores serviços públicos, especialmente nas áreas da educação, saúde e segurança.
A deputada Professora Bebel com Fernando Haddad e Marina Silva, em encontro com educadores, na cidade de Araçatuba
Bebel, que tem um forte trabalho em todo Estado de São Paulo, principalmente na área da educação, diz que é fundamental que os candidatos majoritários intensifiquem essa caminhada pelas mais diversas regiões do estado, para dialogar com a população e apresentar suas propostas que tem como principal finalidade recolocar São Paulo na vanguarda do desenvolvimento do país. “Agora temos a grande oportunidade de mudar esta realidade.
Infelizmente, nos últimos anos, o nosso Estado tem perdido indústrias e sucateado os serviços públicos. Precisamos recuperar o poder econômico de São Paulo, garantir mais e melhores empregos, assim como educação pública de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora”, completa a Professora Bebel, que continua percorrendo as principais regiões do Estado.