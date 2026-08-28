Piracicaba, ao longo de sua história, passou por diferentes estágios de desenvolvimento, marcados por visões políticas e prioridades próprias de cada período. A partir da década de 1970, com o prefeito Adilson Maluf, a cidade buscava um novo patamar de industrialização, com investimentos na diversificação produtiva e na atração de novos segmentos, acompanhando tendências que transformavam a economia de países em desenvolvimento. Em pouco mais de meio século, o município deixou de ser monocultor e, ao lado da cadeia produtiva canavieira, vários outros projetos industriais modernos floresceram, ampliando sobremaneira sua matriz exportadora.

A cidade ganhou em musculatura econômica e pode, simultaneamente, aprimorar sua estrutura de atendimento à população, seja no plano da saúde, da educação, da cultura, da segurança e da assistência social. Cada gestão administrativa da cidade, portanto, teve sua participação nesse processo, priorizando diferentes aspectos para se alcançar melhorias sociais. Houve, evidentemente, revezes pelo caminho, muitos deles registrados apenas na memória de prefeitos e secretários. São detalhes que, até hoje, nunca vieram a público de forma objetiva a facilitar o estudo da história local. Esta é a proposta do projeto que está sendo executado pelo empresário de comunicação Clovis Vaz, da Agência MÚLIIPLA, em parceria com a Viletim Comunicações, dirigida pelo jornalista Romualdo Cruz.

Sim, a concepção é da produção de um livro sobre a história política de Piracicaba e todos os aspectos que influenciaram no desenvolvimento do município, do governo Adilson Maluf até o governo Helinho Zanatta. A obra pretende ouvir não só membros do executivo e legislativo local, mas lideranças socias com antigos membros da FOPOP, entidades patronais e de trabalhadores, Universidades e cidadãos que tiveram participação importante no desenvolvimento político, social e econômico de Piracicaba. Além da pesquisa de documentos oficiais, jornais e revistas, serão realizadas entrevistas com personagens que tiveram o privilégio de estar próximas dos prefeitos e ocuparam funções estratégicas.