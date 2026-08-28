Piracicaba, ao longo de sua história, passou por diferentes estágios de desenvolvimento, marcados por visões políticas e prioridades próprias de cada período. A partir da década de 1970, com o prefeito Adilson Maluf, a cidade buscava um novo patamar de industrialização, com investimentos na diversificação produtiva e na atração de novos segmentos, acompanhando tendências que transformavam a economia de países em desenvolvimento. Em pouco mais de meio século, o município deixou de ser monocultor e, ao lado da cadeia produtiva canavieira, vários outros projetos industriais modernos floresceram, ampliando sobremaneira sua matriz exportadora.
A cidade ganhou em musculatura econômica e pode, simultaneamente, aprimorar sua estrutura de atendimento à população, seja no plano da saúde, da educação, da cultura, da segurança e da assistência social. Cada gestão administrativa da cidade, portanto, teve sua participação nesse processo, priorizando diferentes aspectos para se alcançar melhorias sociais. Houve, evidentemente, revezes pelo caminho, muitos deles registrados apenas na memória de prefeitos e secretários. São detalhes que, até hoje, nunca vieram a público de forma objetiva a facilitar o estudo da história local. Esta é a proposta do projeto que está sendo executado pelo empresário de comunicação Clovis Vaz, da Agência MÚLIIPLA, em parceria com a Viletim Comunicações, dirigida pelo jornalista Romualdo Cruz.
Sim, a concepção é da produção de um livro sobre a história política de Piracicaba e todos os aspectos que influenciaram no desenvolvimento do município, do governo Adilson Maluf até o governo Helinho Zanatta. A obra pretende ouvir não só membros do executivo e legislativo local, mas lideranças socias com antigos membros da FOPOP, entidades patronais e de trabalhadores, Universidades e cidadãos que tiveram participação importante no desenvolvimento político, social e econômico de Piracicaba. Além da pesquisa de documentos oficiais, jornais e revistas, serão realizadas entrevistas com personagens que tiveram o privilégio de estar próximas dos prefeitos e ocuparam funções estratégicas.
Os prefeitos vivos, evidentemente, também serão entrevistados para que revelem o que de fato ocorreu ao longo dessas décadas, sob a ótica de cada um, e façam análises sobre as circunstâncias. A síntese, é entregar à sociedade piracicabana um material de qualidade, que dê a dimensão correta da visão política, das decisões tomadas e das etapas percorridas por cada gestor público que comandou o 11º andar do Centro Cívico, inaugurado em 1989, e sua influência no processo de desenvolvimento da cidade. Será feita também a filmagem de cada entrevista, que vai compor um acervo rico em imagens e cenas do processo de produção do livro. Tudo disponibilizado gratuitamente para acesso virtual.
A produção do livro contará com uma equipe multidisciplinar especializada para cada área, comandadas pelo jornalista Lucas Vaz, responsável pela Editora MÚLTIPLA, e pelo Diretor de Produção Multimídia Gabriel Moura. Um destaque do projeto é a participação da professora e historiadora Marly Therezinha Germano Perecin, pesquisadora e escritora conceituada, com vários livros publicados sobre Piracicaba. Ela atuará como consultora e orientadora do projeto, o que vai garantir uma base teórica adequada para dar consistência ao livro. Clovis Vaz não esconde seu entusiasmo com um trabalho que “se propõe a deixar, de maneira fiel e democrática, o registro da história política recente de uma das cidades mais importantes do país, seus atores, suas mazelas e seus avanços”.
Para Romualdo Cruz, este desafio é um compromisso com a história da cidade. “A mudança de gerações exige uma atitude urgente para que não se perca de vista um conteúdo tão rico. As mudanças ocorridas ainda podem ser lidas com segurança por quem participou de todo o processo ou que estiveram muito próximos das decisões oficiais. Estamos no limite de um tempo, que se esvai”, concluiu.