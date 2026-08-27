O tradicional União Porto Futebol Clube, uma das equipes mais conhecidas do futebol amador de Piracicaba, completou nesta quarta-feira (26) 99 anos de fundação – e já iniciou a contagem regressiva para a grande festa do centenário. Para marcar os 99 anos, o clube pretende realizar uma partida comemorativa entre o time Máster do União Porto e o Máster do Juventus, de Rio Claro. O jogo está previs-to para ocorrer entre setem-bro e outubro, em data ainda a ser definida.
Ao longo de sua história, o União Porto revelou e recebeu jogadores que tiveram destaque no futebol de Piracicaba e também em clubes de outras cidades e estados. Entre os atletas que defenderam as cores do clube estão Elias dos Bonecos, com pas-sagens por Fluminense-RJ e XV de Piracicaba; Mazzola, campeão mundial pela Seleção Brasileira em 1958 ao lado de Pelé; Wilson Renzi, Cachaça, Pires, Tatinho, Léo, do XV de Piracicaba, e Lão, de Rio Claro.
Outro nome de destaque é André Conceição, que teve passagem pelo XV de Piracicaba, Compostela, da Espanha, Atlético Paranaense, União Barbarense e São José, além de ter atuado no futebol da Ucrânia. Também fazem parte da história do clube jogadores como Fer-nando Garcia, Roberto Oncinha, Bertinho e Nonô, entre outros.
Atualmente, o União Porto mantém participação em campeonatos da categoria Veteranos e desenvolve um trabalho voltado à formação de jovens, das categorias Sub-9 ao Sub-17, em parce-ria com a Associação Esporte Futuro.
A iniciativa integra o Projeto União – Esporte e Educação Formando Cidadãos, que busca utilizar o esporte como ferramenta de formação e desenvolvimento de crianças e adolescentes.
Segundo o atual presidente da entidade, o professor e pedagogo Edilson Conceição do Amaral, o Testa, o trabalho com as categorias de base representa uma im-portante frente de atuação do clube.
ELIAS DOS BONECOS
Um dos personagens mais marcantes da história do União Porto é Elias dos Bonecos, considerado o mascote folclórico da equipe.
A representação do personagem aparece vestido de marinheiro, com um remo na mão e uma bola no pé descalço. A caracterização reúne elementos ligados à identidade do clube e à própria maneira descontraída com que Elias gostava de jogar futebol.
A tradição também está rela-cionada à devoção ao Divino Espírito Santo. Segundo a história preservada pelo clube, Elias era devoto do Divino, assim como os fundadores do União Porto. As cores da agremiação tam-bém estão associadas a essa tradição religiosa.
NOVA DIRETORIA
O União Porto conta atualmente com uma nova diretoria, responsável pela condu-ção administrativa e esportiva da entidade: Presidente: Prof. Edilson Conceição do Amaral (Testa); Vice-presidente: Fernando da Silva (Bozzó); Presidente de Futebol: Carlos Eduardo José (Guí R.D.P.); Secretário: José Antônio do Amaral Ca-prânico (Caprânico da Brigada); Diretora Tesoureira: Prof. Maria Valéria da Silva Amaral; Vice-diretora Tesoureira: Julia Camargo da Silva; Diretor de Relações Públicas e Marketing: Pablo Carajol Delvage; Diretor Social: An-dré Luis Marcelino Conceição (André Conceição). Conselho Deliberativo: Presidente: Wilson José Camossi; Vice-presidente: Aguinaldo Soares (Sargento Guina); Secretária: Thaís da Silva Amaral.
Com quase um século de história, o União Porto busca preservar a memória de seus antigos jogadores e, ao mesmo tempo, manter o futebol como instrumento de integração, esporte e formação de novas gerações em Piracicaba. A partida comemorativa contra o Máster do Juventus de Rio Claro será uma das ações previstas para celebrar os 99 anos de trajetória do clube.