O tradicional União Porto Futebol Clube, uma das equipes mais conhecidas do futebol amador de Piracicaba, completou nesta quarta-feira (26) 99 anos de fundação – e já iniciou a contagem regressiva para a grande festa do centenário. Para marcar os 99 anos, o clube pretende realizar uma partida comemorativa entre o time Máster do União Porto e o Máster do Juventus, de Rio Claro. O jogo está previs-to para ocorrer entre setem-bro e outubro, em data ainda a ser definida.

Ao longo de sua história, o União Porto revelou e recebeu jogadores que tiveram destaque no futebol de Piracicaba e também em clubes de outras cidades e estados. Entre os atletas que defenderam as cores do clube estão Elias dos Bonecos, com pas-sagens por Fluminense-RJ e XV de Piracicaba; Mazzola, campeão mundial pela Seleção Brasileira em 1958 ao lado de Pelé; Wilson Renzi, Cachaça, Pires, Tatinho, Léo, do XV de Piracicaba, e Lão, de Rio Claro.

Outro nome de destaque é André Conceição, que teve passagem pelo XV de Piracicaba, Compostela, da Espanha, Atlético Paranaense, União Barbarense e São José, além de ter atuado no futebol da Ucrânia. Também fazem parte da história do clube jogadores como Fer-nando Garcia, Roberto Oncinha, Bertinho e Nonô, entre outros.