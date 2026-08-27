SR. FLÁVIO JOSÉ NOVOLETTE Faleceu dia 27/08/2026 na cidade de Charqueada, aos 56 anos de idade e era viúvo da Sra. Eliana de Araujo Novolette. Era filho do Sr. Benedito Sidney Novolette e da Sra. Zelinda Schiavinatto Novolette, falecidos. Deixa a filha: Amanda Novolette casada com Leandro Rodi Novolette. O Velório ocorrerá hoje das 09:00 as 16:30hs no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, Procedimento de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ BRAGA DOS SANTOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho da Sra. Maria Braga, falecida, era casado com a Sra. Maria Alaide Ferreira dos Santos; deixa as filhas: Alexsandra Ferreira dos Santos, Alessandra Ferreira dos Santos e Maria Celia de Souza Filho. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, as netas: Leticia Vitoria, Livia e Alana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. LUIZ ODECIO ARTHUSO Faleceu dia 26/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Angela Maria Oliveira Arthuso. Era filho do Sr. Antonio Arthuso e da Sra. Elza Novello Arthuso, falecidos. Deixa os filhos: Rogerio Ivan Arthuso casada com Larissa Malosso Pratti, Rafaela Aparecida Arthuso casada com Lucas Oliveira de Cilos, Raquel Elisangela Arthuso casada com Fernando Arantes. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Crisântemos, seguindo a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA TEREZA BENDASSOLE BORTOLI Faleceu ontem, na cidade de Charqueada/SP, Contava 77 anos, filha dos finados Sr. Caetano Antonio Bendassole e da Sra. Glaciosa Fuzato, era viúva do Sr. Rivaldo Bortoli; deixa os filhos: Jolcinda Aparecida Bortoli Tietz, casada com o Sr. Valdemir Aparecido Tietz; Jocilene Cristina Bortoli Sarto, casada com o Sr. Waldomiro Sarto e Jonas Eraldo Bortoli, casado com a Sra. Adriana Cristina de Oliveira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 10h00 do Velório Municipal da cidade de Charqueada/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA TERESA KOHAGURA TAMASHIRO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Senmatsu kohagura e da Sra. Machi Tamashiro. Deixa sobrinho, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 13h00 às 17h45 na sala "Esmeralda" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
TREINADOR DE GOLEIRO DO XV DE PIRACICABA - SR. OSVALTIR CONSTANTINO JUNIOR Faleceu na cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade e era casado com a Sra. Viviane Delapina Cristina Constantino. Era filho do Sr. Osvaltir Constantino, falecido e da Sra. Maria Iracides Novello Constantino. Deixa as filhas: Ana Julia Constantino e Priscila Barbieri Constantino casada com Matheus Gomes. Deixa a neta Helena Constantino. O seu sepultamento ocorreu dia 27/08/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. URBANO ALVES FRANCO Faleceu dia 27/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era casado com a Sra. Marta Aparecida Bernardo Franco. Era filho do Sr. Jose Alves do Nascimento e da Sra. Benedita Franco do Nascimento, falecidos. Deixa a filha: Amanda Bernardo Alves. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/08/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Standard, seguindo para o Cemitério Parque da Ressurreição. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.