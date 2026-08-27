SR. FLÁVIO JOSÉ NOVOLETTE Faleceu dia 27/08/2026 na cidade de Charqueada, aos 56 anos de idade e era viúvo da Sra. Eliana de Araujo Novolette. Era filho do Sr. Benedito Sidney Novolette e da Sra. Zelinda Schiavinatto Novolette, falecidos. Deixa a filha: Amanda Novolette casada com Leandro Rodi Novolette. O Velório ocorrerá hoje das 09:00 as 16:30hs no Memorial Metropolitano de Piracicaba – Sala Safira, Procedimento de cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. JOSÉ BRAGA DOS SANTOS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho da Sra. Maria Braga, falecida, era casado com a Sra. Maria Alaide Ferreira dos Santos; deixa as filhas: Alexsandra Ferreira dos Santos, Alessandra Ferreira dos Santos e Maria Celia de Souza Filho. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, as netas: Leticia Vitoria, Livia e Alana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saíndo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. LUIZ ODECIO ARTHUSO Faleceu dia 26/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Angela Maria Oliveira Arthuso. Era filho do Sr. Antonio Arthuso e da Sra. Elza Novello Arthuso, falecidos. Deixa os filhos: Rogerio Ivan Arthuso casada com Larissa Malosso Pratti, Rafaela Aparecida Arthuso casada com Lucas Oliveira de Cilos, Raquel Elisangela Arthuso casada com Fernando Arantes. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 27/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Crisântemos, seguindo a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.