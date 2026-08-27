O esgotamento gerado pelo excesso de estímulos e pelo ritmo frenético das grandes metrópoles alterou de forma estrutural o perfil das férias internacionais.

Dados recentes da plataforma Airbnb indicam que 74% dos viajantes das novas gerações preferem realizar reservas em pequenas cidades históricas ou vilarejos rurais, rejeitando as capitais congestionadas. Esse comportamento, que descentraliza os benefícios econômicos do turismo e redefine os roteiros clássicos de exploração, tem encontrado forte adesão entre os moradores do interior paulista que buscam o Velho Continente.

Autonomia digital em regiões rurais

A exploração de rotas pacíficas, especialmente pelas emblemáticas aldeias de Portugal, exige que o viajante percorra estradas secundárias onde a infraestrutura de sinal convencional costuma apresentar instabilidade. Para garantir o funcionamento ininterrupto de aplicativos de navegação, a dica de planejamento inteligente é ativar um eSIM da Holafly em Portugal antes mesmo de deixar o Brasil. A Holafly fornece um modelo de eSIM internacional para viajar com internet móvel ilimitada, entregando autonomia na localização via GPS e evitando que o orçamento da viagem seja comprometido pelas tarifas abusivas de roaming cobradas pelas operadoras tradicionais.