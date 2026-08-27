Para prestar contas do seu mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e dialogar com setores organizados, só nesses quase oito primeiros meses deste ano, a deputada estadual Professora Bebel (PT) percorreu um total de 43.578 quilômetros.
Nesse trabalho, Bebel, que é candidata a um novo mandato de deputada estadual, visitou 95% dos municípios paulistas. “Isso corresponde a uma distância equivalente a três idas e vindas de ponta a ponta do nosso país. O percurso é longo, mas necessário para nos mobilizarmos e fazermos os enfrentamentos necessários por mais justiça social”, diz Bebel.
A deputada Professora Bebel em caminhada pelas ruas de Cubatão, acompanhada de apoiadores e da ex-prefeita Márcia Rosa.
O levantamento da distância percorrida pela deputada Professora Bebel foi feito por sua assessoria, ao contabilizar os municípios que visitou, principalmente nos fins de semana e nos dias que não há sessões na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assim como nos recessos do início e da metade do ano. “Esse nosso trabalho de visita aos municípios, dialogando com professores e trabalhadores de diversas categorias, movimentos sociais e sindicais, assim como com lideranças de diversos segmentos, além de prefeitos e vereadores é permanente e teve início ainda no primeiro mandato que assumi na Assembleia Legislativa, em 2019, tendo percorrido, no total, mais de 220 mil quilômetros, porque mandato popular se faz assim: na estrada, perto das pessoas, ouvindo, conversando e prestando contas.
Cada quilômetro tem uma história. Cada cidade, uma luta. E cada encontro reforça porque vale a pena continuar”, escreveu Bebel em suas redes sociais.
A maratona de trabalho não para. Só nesta semana, na última segunda-feira, 24, depois de conceder entrevista ao Podcast PiraTalks, em Piracicaba, aonde falou da sua trajetória, a parlamentar esteve reunida, no período da noite, com lideranças da cidade de Atibaia, enquanto que na terça-feira, ao longo do dia, participou de atividades na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Em Atibaia, a Professora Bebel volta a defender educação pública de qualidade no Estado de São Paulo.
Já à noite esteve na cidade de Cubatão, aonde participou de caminhadas e prestou contas do seu mandato popular prestando contas. Na quarta-feira, dia 26, esteve em São Paulo, na UNAS (União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região, mais precisamente em Heliópolis, conhecido como “bairro educador”, em plenária com a juventude, enquanto que nesta quinta-feira já está na região de Araçatuba, aonde participa de diversas agendas, que será concluída em encontro com o candidato a governador do Estado de São Paulo pelo PT, o ex-ministro Fernando Haddad.
Já nesta sexta-feira, dia 28, Bebel tem agenda na cidade de Holambra, enquanto que no sábado, dia 29 de agosto, em São Paulo.