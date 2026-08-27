Nesse trabalho, Bebel, que é candidata a um novo mandato de deputada estadual, visitou 95% dos municípios paulistas. “Isso corresponde a uma distância equivalente a três idas e vindas de ponta a ponta do nosso país. O percurso é longo, mas necessário para nos mobilizarmos e fazermos os enfrentamentos necessários por mais justiça social”, diz Bebel.

Para prestar contas do seu mandato popular na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e dialogar com setores organizados, só nesses quase oito primeiros meses deste ano, a deputada estadual Professora Bebel (PT) percorreu um total de 43.578 quilômetros.

A deputada Professora Bebel em caminhada pelas ruas de Cubatão, acompanhada de apoiadores e da ex-prefeita Márcia Rosa.

O levantamento da distância percorrida pela deputada Professora Bebel foi feito por sua assessoria, ao contabilizar os municípios que visitou, principalmente nos fins de semana e nos dias que não há sessões na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, assim como nos recessos do início e da metade do ano. “Esse nosso trabalho de visita aos municípios, dialogando com professores e trabalhadores de diversas categorias, movimentos sociais e sindicais, assim como com lideranças de diversos segmentos, além de prefeitos e vereadores é permanente e teve início ainda no primeiro mandato que assumi na Assembleia Legislativa, em 2019, tendo percorrido, no total, mais de 220 mil quilômetros, porque mandato popular se faz assim: na estrada, perto das pessoas, ouvindo, conversando e prestando contas.

Cada quilômetro tem uma história. Cada cidade, uma luta. E cada encontro reforça porque vale a pena continuar”, escreveu Bebel em suas redes sociais.