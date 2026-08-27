A campanha pela reeleição do deputado estadual Alex Madureira começa a ganhar ritmo nas cidades da Região Metropolitana de Piracicaba. Sem deixar de lado os trabalhos na Assembleia Legislativa, o deputado deve manter, nas próximas semanas, uma agenda forte na região, onde concentra boa parte de sua atuação como deputado.

Com presença constante nas cidades e um mandato voltado aos municípios, Alex Madureira tem atuação em diferentes pontos da região. Com o início da campanha pela reeleição, as articulações eleitorais também começam a ganhar forma.

São Pedro, Charqueada, Rio Claro, Santa Maria da Serra e Rio das Pedras estão entre as cidades onde as articulações já estão em andamento. A movimentação deve avançar para outros municípios da Região Metropolitana, uma área que reúne cerca de 1,1 milhão de eleitores.