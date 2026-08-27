27 de agosto de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Deputado Alex Madureira programa visitas nas cidades da região

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Sem deixar de lado os trabalhos na Assembleia Legislativa, o deputado deve manter, nas próximas semanas, uma agenda forte na região.
Sem deixar de lado os trabalhos na Assembleia Legislativa, o deputado deve manter, nas próximas semanas, uma agenda forte na região.

A campanha pela reeleição do deputado estadual Alex Madureira começa a ganhar ritmo nas cidades da Região Metropolitana de Piracicaba. Sem deixar de lado os trabalhos na Assembleia Legislativa, o deputado deve manter, nas próximas semanas, uma agenda forte na região, onde concentra boa parte de sua atuação como deputado.

Com presença constante nas cidades e um mandato voltado aos municípios, Alex Madureira tem atuação em diferentes pontos da região. Com o início da campanha pela reeleição, as articulações eleitorais também começam a ganhar forma.

São Pedro, Charqueada, Rio Claro, Santa Maria da Serra e Rio das Pedras estão entre as cidades onde as articulações já estão em andamento. A movimentação deve avançar para outros municípios da Região Metropolitana, uma área que reúne cerca de 1,1 milhão de eleitores.

“Estar nas cidades é importante, principalmente, para ouvir as pessoas. É conversando com a população que a gente entende melhor o que cada cidade precisa e quais são as demandas do dia a dia. Nessas visitas, também conversamos com prefeitos, vereadores e lideranças, além de acompanhar de perto os trabalhos e as demandas que levamos ao Governo do Estado. É esse contato que ajuda a gente a saber o que está acontecendo em cada município e onde ainda o que precisamos cobrar e trabalhar”, afirmou Alex Madureira.

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