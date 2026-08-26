SRA. JOCELI APARECIDA DE SOUZA PALMA LEONE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filha dos finados Sr. Lazaro de Souza Palma e da Sra. Teresa Olivia de Souza Palma, era viúva do Sr. Walter Luiz Leone; deixa os filhos: Luiz Estevan de Souza Palma Leone e Pedro Enrique de Souza Palma Leone. Deixa irmão, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSÉ BENEDITO DUARTE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 65 anos, filho dos finados Sr. Silverio Duarte e da Sra. Benedita Galdino Duarte, era casado com a Sra. Ana Isabel Rodrigues Duarte; deixa os filhos: Tania Benedita Duarte Barbosa, casada com o Sr. Emerson Barbosa; Tatiana Aparecida Duarte; Marcelo Rodrigues; Mariele Rodrigues, casada com o Sr. Jaime Gianoni e Gianny Duarte, casada com o Sr. Matheus Lima. Deixa netos,bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 do Velório de Paula da cidade de Conchas/SP, para o Cemitério Municipal do Distrito de Juquiratiba, na cidade de Conchas/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JUAREZ PEREIRA DOS SANTOS Faleceu dia 25/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 54 anos de idade e era filho do Sr. João Gonçalves dos Santos e da Sra. Maria Pereira Barbosa, falecidos. Deixa o filho: Victor Almeida dos Santos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 26/08/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.