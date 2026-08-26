A principal alteração apareceria no exame de legislação de trânsito. Enquanto os candidatos alfabetizados permaneceriam fazendo a avaliação por escrito, aqueles que não sabem ler ou escrever poderiam responder oralmente às questões. O objetivo é verificar o domínio das regras de trânsito sem que a leitura seja o instrumento usado para medir esse conhecimento.

Uma proposta em análise na Câmara dos Deputados pode alterar uma das exigências atuais para quem pretende tirar a Carteira Nacional de Habilitação. O PL 33/2026 prevê a retirada da obrigação de saber ler e escrever para iniciar o processo e cria uma alternativa para avaliar candidatos não alfabetizados. A mudança, porém, não significaria aprovação automática: as demais exigências da habilitação continuariam sendo cobradas.

O texto também prevê recursos de acessibilidade na formação dos candidatos não alfabetizados, incluindo tecnologias assistivas, ajudas técnicas e alternativas audiovisuais. A proposta foi apresentada pela deputada Dayany Bittencourt e modifica dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro relacionados aos requisitos para habilitação e à avaliação teórica. Mesmo com a adaptação, o candidato continuaria precisando aprender as normas, compreender a sinalização e ser aprovado nas avaliações exigidas.

Proposta ainda precisa avançar no Congresso

A justificativa do projeto considera que parte significativa da comunicação no trânsito ocorre por meio de elementos visuais, como cores, formatos, símbolos e placas. Com isso, a proposta defende que a falta de alfabetização, isoladamente, não deveria impedir a avaliação da capacidade de uma pessoa para conduzir um veículo. O candidato, entretanto, teria de comprovar que consegue compreender os comandos e informações necessários à condução.

A proposta não cria uma categoria diferente de carteira nem estabelece regras de trânsito específicas para quem fizer a avaliação oral. Se o texto for aprovado e convertido em lei, o motorista habilitado continuará sujeito às mesmas responsabilidades, normas e penalidades aplicadas aos demais condutores. A Permissão para Dirigir também permaneceria dentro do processo regular de habilitação, seguida das condições previstas para a obtenção da CNH definitiva.