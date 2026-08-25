Um gigante do futebol mundial completa mais um aniversário nesta quarta-feira (26). A Sociedade Esportiva Palmeiras faz 112 anos e a Mancha Verde de Piracicaba irá se reunir em sua sede, no Bairro Alto, para comemorar o aniversário da equipe palestrina, com direito a bolo para os associados e o tradicional “Parabéns Pra Você”.

Além da festa, os torcedores se reunirão também para assistirem juntos ao primeiro jogo do Alviverde nas quartas de finais da Copa do Brasil, partida de ida, diante do Santos. O duelo será a partir das 21h30, no Nubank Parque. O confronto de volta está marcado para 2 de setembro, na Vila Belmiro. O clássico será transmitido ao vivo pela TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.

Na próxima sexta-feira (28), a Mancha Piracicaba também completa mais um aniversário e a torcida se reunirá novamente na sede para comemorar a data. Na oportunidade, haverá venda de espetinhos, lanches e porções, entre outros. A torcida está localizada na rua 13 de Maio, 1532, no Bairro Alto, na região central da cidade.