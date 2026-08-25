Um gigante do futebol mundial completa mais um aniversário nesta quarta-feira (26). A Sociedade Esportiva Palmeiras faz 112 anos e a Mancha Verde de Piracicaba irá se reunir em sua sede, no Bairro Alto, para comemorar o aniversário da equipe palestrina, com direito a bolo para os associados e o tradicional “Parabéns Pra Você”.
Além da festa, os torcedores se reunirão também para assistirem juntos ao primeiro jogo do Alviverde nas quartas de finais da Copa do Brasil, partida de ida, diante do Santos. O duelo será a partir das 21h30, no Nubank Parque. O confronto de volta está marcado para 2 de setembro, na Vila Belmiro. O clássico será transmitido ao vivo pela TV Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video.
Na próxima sexta-feira (28), a Mancha Piracicaba também completa mais um aniversário e a torcida se reunirá novamente na sede para comemorar a data. Na oportunidade, haverá venda de espetinhos, lanches e porções, entre outros. A torcida está localizada na rua 13 de Maio, 1532, no Bairro Alto, na região central da cidade.
HISTÓRIA
A Sociedade Esportiva Palmeiras foi fundada em 26 de agosto de 1914 por imigrantes italianos na cidade de São Paulo com o nome de Palestra Italia. O clube nasceu no bairro do Brás para representar a comunidade italiana no esporte.
O primeiro jogo ocorreu em 24 de janeiro de 1915, com vitória sobre o Savoia por 2 a 0. Em 1920, o clube comprou o estádio do Parque Antártica e conquistou seu primeiro título paulista.
Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo brasileiro proibiu nomes ligados aos países do Eixo. Em 1942, o clube passou a se chamar Sociedade Esportiva Palmeiras. No mesmo ano, conquistou o Campeonato Paulista na partida conhecida como a "Arrancada Heroica".
Nos anos 1960, o time ficou conhecido como a "Primeira Academia" devido ao seu futebol elegante e técnico. Em 1951, venceu a Copa Rio, considerada por muitos como o primeiro Mundial de Clubes.
Nos anos 1970, a "Segunda Academia" manteve o sucesso com novos títulos estaduais e nacionais.
Na década de 1990, uma parceria com a Parmalat trouxe grandes títulos, incluindo a Copa Libertadores de 1999. O clube inaugurou a sua nova arena moderna, o Allianz Parque (atual Nubank Parque), em 2014. Sob o comando de Abel Ferreira a partir de 2020, o clube viveu uma fase áurea com duas Libertadores (2020 e 2021) e múltiplos Campeonatos Brasileiros.