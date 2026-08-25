SRA. ANTONINHA MIRANDA TEIXEIRA Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 77 anos, filha dos finados Sr. José Miranda Franco e da Sra. Deolinda Maria de Jesus, era viúva do Sr. Dirceu Teixeira; deixa os filhos: Valdeci Miranda Teixeira; Irani Miranda Teixeira; Nelci Miranda Teixeira e Alexandre Miranda Teixeira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro, na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. CELIO HELLMEISTER faleceu dia 25/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Lucia Flaminio Hellmeister. Era filho do Sr. João Hellmeister e da Sra. Lazara Chagas, falecidos. Deixa os filhos: Ricardo Alexandreli Hellmeister casada com Michele Fernanda Ibanes Hellmeister e Giovana Caroline Hellmeister. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. LAURINDA MARDEGAM MONTEBELO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Laurindo João Mardegam e da Sra. Josefina Penatti Mardegam, era viúva do Sr. Raul Montebelo; deixa o filho: Fernando Montebelo, casado com a Sra. Sandra Rosa Rigazzo Montebelo. Deixa o neto: Luís Fernando Rigazzo Montebelo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.