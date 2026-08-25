SRA. ANTONINHA MIRANDA TEIXEIRA Faleceu ontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 77 anos, filha dos finados Sr. José Miranda Franco e da Sra. Deolinda Maria de Jesus, era viúva do Sr. Dirceu Teixeira; deixa os filhos: Valdeci Miranda Teixeira; Irani Miranda Teixeira; Nelci Miranda Teixeira e Alexandre Miranda Teixeira. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório do Memorial São Pedro, sala "01", para o Cemitério Municipal da Saudade de São Pedro, na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. CELIO HELLMEISTER faleceu dia 25/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 82 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Lucia Flaminio Hellmeister. Era filho do Sr. João Hellmeister e da Sra. Lazara Chagas, falecidos. Deixa os filhos: Ricardo Alexandreli Hellmeister casada com Michele Fernanda Ibanes Hellmeister e Giovana Caroline Hellmeister. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LAURINDA MARDEGAM MONTEBELO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filha dos finados Sr. Laurindo João Mardegam e da Sra. Josefina Penatti Mardegam, era viúva do Sr. Raul Montebelo; deixa o filho: Fernando Montebelo, casado com a Sra. Sandra Rosa Rigazzo Montebelo. Deixa o neto: Luís Fernando Rigazzo Montebelo, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SÉRGIO DE MARINS PEIXOTO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 78 anos, filho dos finados Sr. Andrelino de Marins Peixoto e da Sra. Otilia Colombo de Marins, era casado com a Sra. Maria Moraes Peixoto; deixa os filhos: Marcia Cristina de Marins Peixoto, casada com o Sr. Antonio Francisco de Campos Amaral; Ivan Marins Peixoto, casado com a Sra. Elisangela Aparecida Oliveira Peixoto; Wagner Marins Peixoto e Claudeir Marins Peixoto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h15 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SYD BENÍCIO faleceu dia 24/08/2026 na cidade de São Bernardo do Campo, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Zulema Margarita Del Carmen Cerda Benicio. Era filho do Sr. Nachor Benício e da Sra. Matilde Benício, falecidos. Deixa o filho: Eduardo Cerda Benicio casado com Fernanda Molina. Deixa netos, familiares e amigos. O Velório ocorreu dia 25/08/2026 das 13:00 as 16:15hs, no Velório Memorial Metropolitano de Piracicaba Sala – Safira. Procedimentos de Cremação foram tomados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. VALDOMIRO PINTO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Paulo Pinto e da Sra. Flauzina Rolim, era viúvo da Sra. Geny de Oliveira Rolim; deixa os filhos: Valdemar Pinto, casado com a Sra. Sonia Milas Pinto; Marilene de Oliveira Favere, casada com o Sr. Sergio Favere; Suzana Ramos, casada com o Sr. Joaquim Ramos; Edson de Oliveira Pinto, casado com a Sra. Joselaine Baldi Pinto; Valdeci de Oliveira Pinto, casado com a Sra. Elaine Martins Pinto e Daniel de Oliveira Pinto, casado com a Sra. Leidiane Souza Pinto. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.