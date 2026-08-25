Às vezes escuto alguém dizer: “Na minha família todo mundo vive muito. Minha avó passou dos 90, então acho que tenho uma genética boa”. E existe certo conforto nessa ideia. Como se, no momento em que nascemos, recebêssemos uma espécie de prazo de validade escondido dentro do DNA.

Mas a longevidade é muito mais interessante do que isso.

Um estudo intitulado “Estimates of the Heritability of Human Longevity Are Substantially Inflated due to Assortative Mating”, publicado no periódico científico Genetics, analisou uma quantidade impressionante de informações genealógicas: centenas de milhões de pessoas presentes em árvores familiares. Os pesquisadores queriam descobrir quanto da longevidade realmente poderia ser explicado pela herança genética.