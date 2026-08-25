Na linguagem corrente, anacrônico é sinônimo de antiquado, ultrapassado, fora de moda; anacrônico é quem, por apego ao passado, recusa o presente. Já na linguagem e no entendimento dos historiadores, qualquer projeção fora do tempo, seja para o passado, seja para o futuro, constitui um anacronismo, no sentido etimológico do termo: em grego, “an” é um prefixo de negação, e “chronos” significa tempo. Imaginar, e sobretudo querer julgar um personagem do passado de acordo com critérios e valores atuais constitui um anacronismo, que é reconhecidamente o “pecado mortal” do historiador.

O poeta Luís de Camões, para ser bem compreendido, deve ser considerado como um homem do seu tempo. Ele viveu numa época de transição, já em pleno Renascimento, mas num ambiente em que ainda estavam vivas, ou pelo menos ainda sobreviviam muitas características psicológicas e culturais da Idade Média. O renascentismo português (como também o espanhol) era, a esse título, bastante “sui generis”, diferenciando-se do francês e, sobretudo do italiano. Camões era um humanista e mostrava-se muito naturalista, mas sua obra está repleta de traços esparsos, mas muito significativos, de espírito autenticamente medieval, tanto em seus aspectos guerreiros, heroicos e, poderíamos dizer um tanto impropriamente, feudais, quanto nos teológicos e místicos.

A nota cruzadística e missionária, por exemplo, característica constante da história de Portugal, especialmente no período da Dinastia de Aviz, está sempre presente em Camões. Em numerosas passagens dos Lusíadas está bem consignada a finalidade religiosa da epopeia marítima.