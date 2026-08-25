Agora, mais do que nunca, a ciência está aceitando e trabalhando esse conceito de forma mais ampla. A história nos tem mostrado o quanto as crenças de determinadas épocas subjugaram realidades que hoje são perfeitamente aceitas e comprovadas. Um dos muitos exemplos disso foi Galileu...

Pesquisas científicas ao redor do mundo comprovam cada vez mais o poder da mente sobre o que se “realiza”. O que pensamos, como pensamos, o que fazemos, como fazemos, como percebemos ou no que acreditamos tem uma origem e interfere diretamente em nossas vidas.

Você sente que precisa mudar hábitos em sua vida? Melhorar suas tomadas de decisão? Tem dificuldade de aprender coisas novas? Precisa alterar aspectos da sua personalidade, melhorar seu perfil emocional, pensamentos, aprendizagem ou comportamento? A neuroplasticidade nada mais é do que a capacidade humana de aperfeiçoar o funcionamento do cérebro, e, portanto, o funcionamento da nossa vida. Ao contrário do que se pensava, estudos científicos recentes comprovam que a neurogênese (capacidade de produção de novos neurônios), não acontece só na infância, portanto, algumas áreas do cérebro continuam produzindo, o que tem sido significativo, também, para o tratamento de muitos transtornos, síndromes e doenças, inclusive depressão, ansiedade, dependência química, entre outros. Um dos grandes benefícios da neuroplasticidade, portanto, é que ela estimula a adaptação do cérebro às mais variadas situações. O uso na terapia é importante porque torna-se possível incentivar padrões que levam à esta plasticidade neural.

Aliás, o famoso “você é aquilo que pensa” precisa ser melhor entendido. Explico: de nada vai adiantar você ter bons pensamentos, bons ideais, fazer “quadros mentais” maravilhosos, assistir filmes, fazer cursos ou ler livros desse gênero, etc., se tudo isso não se transformar em atitudes, fatos concretos. E digo ainda: emoções valem mais que palavras e pensamentos! Se você (realmente) deseja algo, seus pensamentos certamente vão te direcionar para atitudes que culminarão na concretização daquilo que deseja. Ou seja: “não adianta somente pensar”; se você apenas pensar, será o que é hoje, sem alterações ou finalização em direção ao que quer.

Você é perseguido por pensamentos negativos? Tem sonhos, mas não consegue realizá-los e vê pessoas com menos talentos ou condições que você conseguindo? Se já não tem mais sonhos ou esperanças, quem acabou com eles? De quem é a culpa? Você não se sente mais o mesmo de antes e percebe que na sua cabeça se formou um campo de guerra dialética onde o resultado sempre é a derrota, o medo, a frustração, a preguiça, a falta de ânimo e outros sentimentos desse tipo?

Para começar a “virar esse jogo”, pratique a reflexão. Quais as forças positivas e negativas que estão no “jogo” da sua vida? Lembre-se: o medo não é o problema. O problema é como você reage a ele! O que você anda vendo, ouvindo ou assistindo? Não se engane, isso tudo tem um enorme poder nas suas atitudes e decisões... Seguindo este raciocínio, as pessoas que participam de maneira direta ou indireta na sua vida têm fator preponderante na forma como você pensa, vive e age... Sem contar que nosso cérebro já é preliminarmente negativo. Está em suas mãos libertá-lo disso. Se você aceita essa negatividade ou o alimenta com impossibilidades, elas certamente estão ou vão se materializar na sua vida.