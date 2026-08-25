Dentro de pouco mais de 40 dias, acontecerão as eleições gerais em nosso país, que irão confrontar dois projetos antagônicos. De um lado, a reeleição do presidente Lula, que representa a continuidade de um projeto de desenvolvimento nacional sustentável, com soberania frente aos ataques e ingerência estrangeiras, sobretudo do governo do presidente Donald Trump. De outro, a extrema-direita, que pretende atacar direitos básicos da população e entregar as riquezas nacionais aos Estados Unidos, inclusive já tendo negociado com o governo Trump os tarifaços que atingem frontalmente alguns setores importantes da nossa economia, tendo o Município de Piracicaba como o mais prejudicado no país.

Portanto, a reeleição do presidente Lula representa a defesa da democracia, a participação popular, a continuidade dos programas sociais e dos investimentos em educação, saúde, mobilidade, moradia, infraestrutura, política industrial, política tributária justa, meio-ambiente e todas as demais políticas que podem conduzir o Brasil a um futuro de desenvolvimento com justiça social, colocando fim à escala de trabalho 6X1, dando mais dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.

Foi com todo este entusiasmo que no último domingo participei, no Estádio 1º de Maio, conhecido como Vila Euclides, em São Bernardo, de um momento histórico do nosso país: o lançamento da candidatura à reeleição do presidente Lula. Sem dúvida, um momento muito importante para o povo brasileiro, que deseja um Brasil sem fome, em que o povo caiba no orçamento, e o nosso país continue sendo soberano.