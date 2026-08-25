Dentro de pouco mais de 40 dias, acontecerão as eleições gerais em nosso país, que irão confrontar dois projetos antagônicos. De um lado, a reeleição do presidente Lula, que representa a continuidade de um projeto de desenvolvimento nacional sustentável, com soberania frente aos ataques e ingerência estrangeiras, sobretudo do governo do presidente Donald Trump. De outro, a extrema-direita, que pretende atacar direitos básicos da população e entregar as riquezas nacionais aos Estados Unidos, inclusive já tendo negociado com o governo Trump os tarifaços que atingem frontalmente alguns setores importantes da nossa economia, tendo o Município de Piracicaba como o mais prejudicado no país.
Portanto, a reeleição do presidente Lula representa a defesa da democracia, a participação popular, a continuidade dos programas sociais e dos investimentos em educação, saúde, mobilidade, moradia, infraestrutura, política industrial, política tributária justa, meio-ambiente e todas as demais políticas que podem conduzir o Brasil a um futuro de desenvolvimento com justiça social, colocando fim à escala de trabalho 6X1, dando mais dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.
Foi com todo este entusiasmo que no último domingo participei, no Estádio 1º de Maio, conhecido como Vila Euclides, em São Bernardo, de um momento histórico do nosso país: o lançamento da candidatura à reeleição do presidente Lula. Sem dúvida, um momento muito importante para o povo brasileiro, que deseja um Brasil sem fome, em que o povo caiba no orçamento, e o nosso país continue sendo soberano.
Lula disputará a reeleição em busca do seu quarto mandato como presidente da República. Aqui em São Paulo, precisamos eleger o professor Fernando Haddad para reconstruir São Paulo. Quero, junto com Haddad, trabalhar por um projeto de que o povo paulista precisa e merece. Enfim, estou muito orgulhosa de participar deste momento histórico.
Esta será a sétima eleição presidencial do ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, que tem o apoio da coligação “Brasil Pronto Pra Mais”, que reúne PDT, PSB, a Federação PT-PCdoB-PV e a Federação PSOL-Rede, somando sete partidos. Aliás, Lula é o único candidato que apresentou uma coligação para a eleição nacional deste ano. A composição consolida uma frente que vai do centro à esquerda e reúne tanto legendas historicamente ligadas ao campo progressista quanto partidos que, em outros ciclos eleitorais, estiveram em campos políticos diferentes. A chapa também repete a composição vencedora de 2022, com Alckmin novamente como candidato a vice-presidente após uma aliança que atravessou o mandato sem rupturas.
Como deputada estadual e integrante da direção nacional do Partido dos Trabalhadores, trabalho pela reeleição do presidente Lula, para dar continuidade ao projeto de desenvolvimento nacional sustentável, com soberania e justiça social, para dar um basta aos golpistas do 8 de janeiro de 2023, naquele momento liderados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.
Como candidata a deputada estadual, em busca do terceiro mandato popular na Alesp, tenho percorrido todas as regiões do Estado de São Paulo, e neste sábado, 22 de agosto, em Piracicaba, minha cidade, promovo o encontro de lançamento desta candidatura, que será realizado no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos, às 15 horas, quando reuniremos apoiadores, militantes e lideranças de diversos segmentos das mais variadas regiões do Estado de São Paulo para, juntos, falarmos do nosso projeto em defesa da democracia e da soberania nacional.
Enfim, estamos nas ruas e assim permaneceremos até o dia da eleição, dialogando com a população, recebendo propostas e defendendo esse projeto de um país soberano, em que a educação seja prioridade e convido você a também a se engajar nesta empreitada para que a nossa voz seja mais forte.