SR. ADEMIR FONSECA Faleceu dia 20/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era filho do Sr. Manoel Fonseca Sobrinho e da Sra. Francisca Valverde Fonseca, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ANTONIO JOSÉ MOREIRA DE JESUS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. José Vitório Moreira e da Sra. Maria Eulalia de Jesus, era casado com a Sra. Terezinha Almeida de Jesus; deixa os filhos: Genario Almeida de Jesus, casado com a Sra. Lais Camila Bachiega de Jesus; Jose Mario Almeida de Jesus e Ana Julia Almeida de Jesus. Deixa os netos Laura Bachiega de Jesus, Miguel Bachiega de Jesus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO STABELIN Faleceu dia 20/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Ines Gimenez Stabelin. Era filho do Sr. Estevam Stabelin e da Sra. Rosa Sturion, falecidos. Deixa os filhos: Sandra Aparecida Stabelin Cella casada com Flavio Fernando Cella; Antonio Carlos Stabelin; Priscila Daiane Stabelin. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/08/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.