SR. ADEMIR FONSECA Faleceu dia 20/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era filho do Sr. Manoel Fonseca Sobrinho e da Sra. Francisca Valverde Fonseca, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ANTONIO JOSÉ MOREIRA DE JESUS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. José Vitório Moreira e da Sra. Maria Eulalia de Jesus, era casado com a Sra. Terezinha Almeida de Jesus; deixa os filhos: Genario Almeida de Jesus, casado com a Sra. Lais Camila Bachiega de Jesus; Jose Mario Almeida de Jesus e Ana Julia Almeida de Jesus. Deixa os netos Laura Bachiega de Jesus, Miguel Bachiega de Jesus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO STABELIN Faleceu dia 20/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era viúvo da Sra. Maria Ines Gimenez Stabelin. Era filho do Sr. Estevam Stabelin e da Sra. Rosa Sturion, falecidos. Deixa os filhos: Sandra Aparecida Stabelin Cella casada com Flavio Fernando Cella; Antonio Carlos Stabelin; Priscila Daiane Stabelin. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 20/08/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. DIOGO CANOVA ESTEVES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 94 anos, filho dos finados Sr. João Canova e da Sra. Gracia Esteves, era viúvo da Sra. Isabel Santin Canova; deixa os filhos: Valdir Canova Esteves e Jose Luiz Canova Esteves. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. DIRCEU PERES DETONI Faleceu dia 19/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Genoeva Vitti Peres. Era filho do Sr. Manoel Peres Detoni e da Sra. Anna Domenica Detoni, falecidos. Deixa as filhas: Eliana Andrea Peres Vitti (falecida); Viviane Peres. Deixa a neta Larissa, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. EDISON ESPÍRITO SANTO DE CAMARGO DUARTE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 86 anos, filho dos finados Sr. Gumercindo de Lourdes Duarte e da Sra. Maria José de Camargo Duarte, era casado com a Sra. Maria do Carmo Borges Duarte; deixa a filha: Renata Aparecida Borges Duarte Casarotti. Deixa os netos: João Paulo e Fernando Matheus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 da sala "A - Jasmin" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. GIVANILDO DE OLIVERIA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 42 anos, filho do Sr. Jose Benedito de Oliveira e da Sra. Benedita Silvestre de Oliveira, falecida, era casado com a Sra. Adriana Aparecida Luciano de Oliveira; deixa os filhos: Maiara Aparecida de Oliveira, casada com o Sr. Paulo Roberto Sagio Junior e Erick Vinicius de Oliveira. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ APARECIDO LOURENÇO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Domingos Lourenço e da Sra. Neyde Rodrigues da Silva Lourenço, era casado com a Sra. Maria Elieza de Barros Lourenço; deixa os filhos: Marcia Aparecida Lourenço Stocco, casada com o Sr. Antonio Carlos Felipe Stocco; Vanessa Lourenço e Michel Lourenço, casado com a Sra. Juliana Fernandes. Deixando netos, irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. RUTH MARIA GRISOTTO ORIANI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Egydio Grisotto e da Sra. Virginia Zanin Grisotto, era casada com o Sr. Elirio Oriani, deixa os filhos: Ivan Oriani, casado com a Sra. Ana Paula Bellotto Oriani; Silvia Regina Oriani, casada com o Sr. Luciano Macedo da Costa e Juliana Oriani Machado, casada com o Sr. João Carlos Machado. Deixa netas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.