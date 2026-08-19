SR. ANTONIO JOSÉ MOREIRA DE JESUS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. José Vitório Moreira e da Sra. Maria Eulalia de Jesus, era casado com a Sra. Terezinha Almeida de Jesus; deixa os filhos: Genario Almeida de Jesus, casado com a Sra. Lais Camila Bachiega de Jesus; Jose Mario Almeida de Jesus e Ana Julia Almeida de Jesus. Deixa os netos Laura Bachiega de Jesus, Miguel Bachiega de Jesus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. CLARICE OLIVEIRA ROCHA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. João Antônio Rocha e da Sra. Benedita de Oliveira Rocha, vivia maritalmente com o Sr. Vlademir Sergio Bisso. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. DECIO DA SILVA CUNHA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 94 anos, filho dos finados Sr. Benedito José da Silva Cunha e da Sra. Natalina Furlan Cunha, era viúvo da Sra. Aparecida de Polli Cunha; deixa os filhos: Wandir da Silva Cunha, casado com a Sra. Lindalva Gonçalves Cunha; Wanderlei da Silva Cunha, casado com a Sra. Marcia Bottene Cunha; Isabel Aparecida da Silva Cunha tornisiello, casada com o Sr. Nelson L. Fantini Tornisiello; Ivonete da Silva Cunha Fantini, casada com o Sr. Geraldo Fantini e Ivete da Silva Cunha Machado, casada com o Sr. Luiz Walmyr Machado. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.