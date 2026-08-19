SR. ANTONIO JOSÉ MOREIRA DE JESUS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 68 anos, filho dos finados Sr. José Vitório Moreira e da Sra. Maria Eulalia de Jesus, era casado com a Sra. Terezinha Almeida de Jesus; deixa os filhos: Genario Almeida de Jesus, casado com a Sra. Lais Camila Bachiega de Jesus; Jose Mario Almeida de Jesus e Ana Julia Almeida de Jesus. Deixa os netos Laura Bachiega de Jesus, Miguel Bachiega de Jesus, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Parque da Paz da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CLARICE OLIVEIRA ROCHA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 82 anos, filha dos finados Sr. João Antônio Rocha e da Sra. Benedita de Oliveira Rocha, vivia maritalmente com o Sr. Vlademir Sergio Bisso. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. DECIO DA SILVA CUNHA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 94 anos, filho dos finados Sr. Benedito José da Silva Cunha e da Sra. Natalina Furlan Cunha, era viúvo da Sra. Aparecida de Polli Cunha; deixa os filhos: Wandir da Silva Cunha, casado com a Sra. Lindalva Gonçalves Cunha; Wanderlei da Silva Cunha, casado com a Sra. Marcia Bottene Cunha; Isabel Aparecida da Silva Cunha tornisiello, casada com o Sr. Nelson L. Fantini Tornisiello; Ivonete da Silva Cunha Fantini, casada com o Sr. Geraldo Fantini e Ivete da Silva Cunha Machado, casada com o Sr. Luiz Walmyr Machado. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. DIOMAR FERREIRA DANTAS Faleceu dia 19/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era casado com a Sra. Cirlei Emilio. Era filho do Sr. Jurandir Ferreira Dantas, falecido e da Sra. Dilce Niza Dantas. Deixa os filhos: Daiane Maria Emilio, Danilo Emilio Dantas, Daniele Emilio Dantas, Diego Emilio Dantas, Douglas Emilio Dantas. Deixa netos, irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/08/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária da residência, Rua: Bartolo Zanin, N°66 Jardim Maria Claudia, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. IRACI GONÇALVES COUTINHO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 86 anos, filha dos finados Sr. Manoel Cruz Gonçalves e da Sra. Maria Lopes Gonçalves, era viúva do Sr. José Alves Coutinho; deixa os filhos: Teddy Sidhany Coutinho, casado com a Sra. Joelma Stonoga Coutinho; Katia Mara Coutinho Fugisava, casada com o Sr. Durval Luiz Martins Fugisava e Larissa Keli Coutinho Kozikoski, casada com o Sr. Daniel Zanela Kozikoski. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 16h45 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 17h00 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOANA BATISTA SEPULGNA Faleceu dia 18/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 58 anos de idade e era filha do Sr. João Sepulgna e da Sra. Maria Valentina Packer Sepulgna, falecidos. Deixa irmãos, sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/08/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo em auto fúnebre para o Cemitério Municipal de Saltinho. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO ANTONIO DELABIO Faleceu dia 19/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era casado com a Sra. Ivone Roseli Noguerol Delabio. Era filho do Sr. João Delabio e da Sra. Herminia Zuim Delabio, falecidos. Deixa o filho: Lucas Fernando Delabio casado com Marcielle Cristina de Camargo. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOSÉ APARECIDO LOURENÇO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Domingos Lourenço e da Sra. Neyde Rodrigues da Silva Lourenço, era casado com a Sra. Maria Elieza de Barros Lourenço, deixa os filhos: Marcia Aparecida Lourenço Stocco, casada com o Sr. Antonio Carlos Felipe Stocco; Vanessa Lourenço e Michel Lourenço casado com a Sra. Juliana Fernandes. Deixando netos, irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem às 10h30 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
JOVEM – JOSE HENRIQUE FAVA DE ARAUJO Faleceu dia 18/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 18 anos de idade e era casado com Ana Clara. Era filho do Sr. Jose Carlos Fava de Araujo e da Sra. Sheila Adriana Morais de Araujo. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 19/08/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LUIZA DEOLINDA DA SILVA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filha dos finados Sr. José Antonio da Silva e da Sra. Deolinda Ursulina da Silva, era viúva do Sr. João Alves da Silva; deixa os filhos: Jeferson Alves da Silva, casado com a Sra. Gisele Vieira da Silva; Jefersonia Alves da Silva; Genilson Alves da Silva e Gilson Alves de Abreu Silva, casado com a Sra. Cinara Cavalcante de Abreu Silva. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. PAULO DE SOUZA OLIVEIRA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 79 anos, filho dos finados Sr. Manoel de Souza Oliveira e da Sra. Amires Souza de Oliveira, era casado com a Sra. Maria Edenir Manesco; deixa os filhos: Luis Eduardo de Souza Oliveira; Fabio Antonio de Souza Oliveira; Daniela Oliveira Queiroz, casada com o Sr. Julio Cesar Queiroz e Paulo de Souza Oliveira Junior. Deixa as netas: Julia e Pietra, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.