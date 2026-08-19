A Professora Bebel (PT), candidata à reeleição a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, promove neste próximo sábado, dia 22 de agosto, em Piracicaba, cidade que reside, o lançamento estadual da sua candidatura a deputada estadual para um terceiro mandato. O lançamento será realizado no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, às 15 horas, e promete reunir apoiadores, militantes e lideranças de diversos segmentos das mais variadas regiões do Estado de São Paulo.

Bebel, que nasceu em Piracicaba, no distrito de Artemis, escolheu a cidade para fazer o lançamento por ser sua terra natal. “Foi aqui que nasci e que estudei, e iniciei a minha vida no magistério e resido. Portanto, nada melhor do que reunir os meus amigos, professores, apoiadores e lideranças para fazer o lançamento desta nova candidatura”, diz.

A parlamentar foi eleita para seu primeiro mandato de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no ano de 2018, com 87.169 votos, e reeleita, nas eleições de 2022, com 155.857 votos, a maior votação recebida por um candidato a deputada estadual com domicílio eleitoral na cidade. Também é a primeira vice-presidenta estadual do Partido dos Trabalhadores e integra a direção nacional do partido. É professora efetiva de língua portuguesa da rede estadual de ensino de São Paulo, sendo formada pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), onde também realizou pós-graduação em Administração Escolar.

Também foi seis vezes presidenta da Apeoesp, secretária geral da Confederação Nacional da Educação (CNTE) e membro do Conselho Nacional de educação no governo do presidente Lula, e membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no governo da presidenta Dilma Rousseff, assim como foi membro do Conselho da Cidade de São Paulo, no governo do prefeito Fernando Haddad, e membro da Rede de Pesquisa da Internacional da Educação.