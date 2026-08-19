A Professora Bebel (PT), candidata à reeleição a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, promove neste próximo sábado, dia 22 de agosto, em Piracicaba, cidade que reside, o lançamento estadual da sua candidatura a deputada estadual para um terceiro mandato. O lançamento será realizado no Clube do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, às 15 horas, e promete reunir apoiadores, militantes e lideranças de diversos segmentos das mais variadas regiões do Estado de São Paulo.
Bebel, que nasceu em Piracicaba, no distrito de Artemis, escolheu a cidade para fazer o lançamento por ser sua terra natal. “Foi aqui que nasci e que estudei, e iniciei a minha vida no magistério e resido. Portanto, nada melhor do que reunir os meus amigos, professores, apoiadores e lideranças para fazer o lançamento desta nova candidatura”, diz.
A parlamentar foi eleita para seu primeiro mandato de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no ano de 2018, com 87.169 votos, e reeleita, nas eleições de 2022, com 155.857 votos, a maior votação recebida por um candidato a deputada estadual com domicílio eleitoral na cidade. Também é a primeira vice-presidenta estadual do Partido dos Trabalhadores e integra a direção nacional do partido. É professora efetiva de língua portuguesa da rede estadual de ensino de São Paulo, sendo formada pela Universidade Metodista de Piracicaba (Unimep), onde também realizou pós-graduação em Administração Escolar.
Também foi seis vezes presidenta da Apeoesp, secretária geral da Confederação Nacional da Educação (CNTE) e membro do Conselho Nacional de educação no governo do presidente Lula, e membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no governo da presidenta Dilma Rousseff, assim como foi membro do Conselho da Cidade de São Paulo, no governo do prefeito Fernando Haddad, e membro da Rede de Pesquisa da Internacional da Educação.
A Professora Bebel que tenta um novo mandato de deputada estadual em caminhada pela região central de Piracicaba, apresentando a sua candidatura
Nesses mais de sete anos na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o mandato da deputada Professora Bebel tem tido um atuação de destaque, tendo apresentado mais de 200 proposituras, visando assegurar proteção à população, à melhoria na educação pública, na saúde, na habitação, na segurança, na defesa do fortalecimento dos serviços públicos e dos servidores públicos, no combate ao preconceito, à discriminação, contra privatizações e pelos direitos dos segmentos mais vulneráveis da população.
É a atual presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Alesp, uma das mais importantes da Casa, assim como já foi líder da bancada e procuradora da mulher da Assembleia Legislativa. Nesse período, para dialogar com os diversos setores da sociedade no Estado de São Paulo, percorreu mais de 220 mil quilômetros, e viabilizou para Piracicaba mais de R$ 103 milhões, através de emendas do seu mandato popular e de articulações com o governo do presidente Lula e deputados federais do seu partido, beneficiando a Santa Casa, Hospital dos Fornecedores de Cana, Hospital Regional, garantindo equipamentos e reformas de escolas, entidades assistenciais, além de cinco ambulâncias para o SAMU e para obras de drenagem nas avenidas 31 de Março e Armando de Salles Oliveira, além de uma nova UBS para o bairro Pompéia. Também foi quem criou o Cursinho Popular Paulo Freire, que no ano passado teve 83 alunos aprovados em vestibulares, e que neste ano conta com mais de 400 estudantes.
Na Assembleia Legislativa, o seu mandato popular está sempre de portas abertas para todos os movimentos sociais, além de defender a educação pública de qualidade, a valorização dos profissionais da educação, o respeito aos estudantes, enfim, para toda a população do Estado de São Paulo, porque essa tem sido a sua trajetória.
Destaca-se entre essa centena de projetos de sua autoria, a articulação que fez para colocar fim ao confisco previdenciário sobre aposentadorias e pensões dos servidores estadual, assim como conseguiu a prorrogação dos contratos de trabalho dos professores da categoria O da rede estadual de ensino, contratos nos anos de 2018 e 2019, evitando a demissão de aproximadamente 50 mil professores no início deste ano, e o projeto que transformou Piracicaba em Município de Interesse Turístico (MIT), possibilitando que a cidade receba recursos para investir no turismo.
Atualmente, luta para garantir o pagamento do quinquênio e sexta-parte dos servidores estaduais que ficou congelado na pandemia e pela prorrogação do último concurso para professores da rede estadual, com convocação de 120 mil profissionais pelo governo estadual. “A educação pública básica de qualidade para os filhos e filhas da classe trabalhadora sempre foi a minha causa”, completa a Professora Bebel.