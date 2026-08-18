O bullying é a prática de atos de violência física ou psicológica, de forma intencional e repetida, cometidos por um ou mais agressores contra um indivíduo que não é aceito por um grupo, geralmente na escola. É todo tipo de tortura física ou verbal que atinge e prejudica um grande número de vítimas, tanto aqui no Brasil como no mundo. O termo "Bullying" deriva da palavra "bully", ou seja: tirano, brutal.

O agravante é que, na maioria dos casos de homicídio ou suicídio, há uma situação intrínseca de bullying... Estamos tratando do tipo de violência que mais cresce no mundo! Tenho atendido muitas vítimas, na maioria adolescentes, e o quadro é realmente muito triste, porém, reversível, para quem procura ajuda e se dedica.

Infelizmente, a falta de conhecimento e conscientização deste sério problema é mais uma vez o motivo de tanto sofrimento. Violência que pode ser demonstrada de forma verbal ou física (mas com igual intensidade de terror para suas vítimas). A diferença, se assim podemos chamar, é que na violência física, temos algo concreto a enxergar, mas na violência verbal ou moral, o sofrimento é silencioso e imperceptível aos olhos de quem não está passando por ele.