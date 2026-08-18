No domingo, 16 de agosto, tem início a campanha eleitoral de 2026. Os eleitores irão às urnas para eleger o Presidente da República, Senadores(as), Deputados e Deputadas Federais, Governadores(as) e Deputados e Deputadas Estaduais.

Essas eleições são históricas e fundamentais para o futuro do Brasil e do Estado de São Paulo. Temos a possibilidade de manter o País no rumo do desenvolvimento sustentável com justiça social e podemos, pela primeira vez no nosso Estado, abrir caminho para a superação de gravíssimas desigualdades, para melhorar a Educação e todos os serviços públicos, imprimir um caráter democrático às relações entre o Estado e a sociedade civil organizada e para colocar a população que mais precisa como prioridade real das políticas públicas.

São Paulo é considerado a “locomotiva do Brasil”. Porém, como demonstrou o professor Fernando Haddad no primeiro debate para governador na Rede Bandeirantes de Televisão, no último domingo, essa locomotiva estagnou e já não “puxa” a economia nacional. Sob a gestão de Tarcísio de Freitas, a economia paulista cresce 0,4%, enquanto a média nacional de crescimento é de 2%. Isso precisa mudar.