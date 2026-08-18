No domingo, 16 de agosto, tem início a campanha eleitoral de 2026. Os eleitores irão às urnas para eleger o Presidente da República, Senadores(as), Deputados e Deputadas Federais, Governadores(as) e Deputados e Deputadas Estaduais.
Essas eleições são históricas e fundamentais para o futuro do Brasil e do Estado de São Paulo. Temos a possibilidade de manter o País no rumo do desenvolvimento sustentável com justiça social e podemos, pela primeira vez no nosso Estado, abrir caminho para a superação de gravíssimas desigualdades, para melhorar a Educação e todos os serviços públicos, imprimir um caráter democrático às relações entre o Estado e a sociedade civil organizada e para colocar a população que mais precisa como prioridade real das políticas públicas.
São Paulo é considerado a “locomotiva do Brasil”. Porém, como demonstrou o professor Fernando Haddad no primeiro debate para governador na Rede Bandeirantes de Televisão, no último domingo, essa locomotiva estagnou e já não “puxa” a economia nacional. Sob a gestão de Tarcísio de Freitas, a economia paulista cresce 0,4%, enquanto a média nacional de crescimento é de 2%. Isso precisa mudar.
Lamentavelmente, o programa de governo que vem sendo implementado no nosso Estado é um misto de autoritarismo, privatismo, retrocessos sociais e desmonte dos serviços públicos. Os resultados estão aí para todos vermos: os índices do IDEB 2025 (índice de Desenvolvimento da Educação Básica) mostram que no ensino médio nosso Estado caiu da terceira para a décima posição em relação aos demais estados e Distrito Federal. O feminicídio disparou, atingindo alta histórica no primeiro semestre deste ano, chegando a 141 casos. O atendimento de
cirurgias eletivas pelo SUS em São Paulo foi de 32%, ficando mais de 10 pontos percentuais abaixo da média nacional, que atingiu 48%, entre outros dados.
Ainda assim, Tarcísio faz propaganda eleitoral indevida da chamada “Tabela SUS Paulista". Quem remunera os prestadores de saúde e faz os maiores investimentos no SUS é a União. O SUS Paulista complementa de 30% a 40% dos procedimentos de média e alta complexidade. Desde 2024, o Governo Federal repassou quase R$ 16 bilhões a São Paulo, por meio do FAEC (Fundo de Ações Estratégicas e Compensação) e de recursos para procedimentos de Média e Alta Complexidade (MAC), valor 50,7% maior do que o valor complementado pelo governo do Tarcísio.
Considero que esta é a eleição da verdade, tanto na esfera federal, quanto estadual. A extrema-direita, que pretende continuar governando São Paulo e quer retomar o poder federal, vive de mentiras. Flávio Bolsonaro, candidato a Presidente pelo PL, colocou no currículo um curso de pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro que nunca frequentou. Em São Paulo, após desvendar no debate influência do crime organizado no alto comando da Polícia Militar de Tarcísio, o professor Fernando Haddad e seu motorista foram alvos de intimidação por parte de PMs armados de fuzis em frente à residência de Haddad e no caminho do motorista para sua casa. Inadmissível!
Neste processo eleitoral, coloco-me novamente na disputa pela reeleição como Deputada Estadual, alinhando com um projeto democrático e popular, juntamente com o presidente Lula, o vice, Geraldo Alckmin, nossas candidatas a senadoras Marina Silva e Simone Tebet, nosso candidato a Governador, Fernando Haddad e nossos candidatos a Deputados e Deputadas Federais e Estaduais.
A você, que lê esse artigo nesse momento, faço um apelo: pesquise bem sobre todas as candidaturas, faça escolhas conscientes. Para além de conveniências e proximidades pessoais ou indicações superficiais, verifique trajetórias e compromissos e pense na comunidade, naqueles que mais precisam e no futuro.
Nosso voto é muito precioso. Vamos utilizá-lo bem.