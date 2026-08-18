Outro dia conversando com um aluno ele viu em seu relógio o tal do HRV. Não, não é o carro. PodepParece estranho, mas um coração saudável não bate como um relógio. Se sua frequência cardíaca está em 60 batimentos por minuto, isso não significa que exista exatamente um segundo entre cada batimento. Pode haver 0,92 segundo entre dois batimentos, depois 1,05, depois 0,97. Essa pequena dança entre um batimento e outro tem um nome: "variabilidade da frequência cardíaca", ou HRV, na sigla em inglês.

E quanto maior essa capacidade de variar, dentro do padrão de cada pessoa, melhor tende a ser a capacidade do organismo de se adaptar.

O HRV é medido em milissegundos e reflete principalmente a atuação do sistema nervoso autônomo, aquele que trabalha sem precisarmos pensar nele. De um lado está o sistema simpático, que acelera o organismo diante de um desafio. Do outro, o parassimpático, relacionado ao repouso e à recuperação. Um organismo saudável precisa dos dois. Precisa saber acelerar quando necessário e, principalmente, saber voltar para casa depois.