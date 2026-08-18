Esses dias, precisei procurar uma anotação antiga de trabalho. Não era nada especial, apenas algumas páginas guardadas há bastante tempo. Enquanto procurava o que precisava, comecei a ler outras coisas que estavam ali. Reconheci nomes, situações, decisões e preocupações que hoje parecem um pouco distantes.
Foi curioso perceber que algumas coisas mudaram, mas talvez a mudança maior tivesse acontecido comigo.
Quando somos mais novos, existe uma preocupação grande em demonstrar competência. Queremos mostrar que entendemos, responder rápido, participar de tudo, ter uma opinião sobre cada assunto. No trabalho, isso é quase natural. Estamos construindo nosso espaço e precisamos mostrar que podemos ocupá-lo.
Com os anos, essa necessidade diminui. Não porque o trabalho passe a importar menos, mas porque aprendemos onde vale colocar nossa atenção. Nem toda discussão precisa ser vencida, nem toda provocação precisa de resposta e nem toda decisão precisa ser tomada imediatamente. Uma pessoa pode continuar muito interessada no que faz e, ao mesmo tempo, ter aprendido a não transformar cada problema em uma batalha.
Também muda a maneira de observar as pessoas. Depois de muitos anos trabalhando com diferentes perfis, começamos a reconhecer algumas coisas que antes passavam despercebidas. Quem assume responsabilidade quando algo dá errado, quem sabe ouvir uma opinião contrária, quem promete mais do que consegue entregar e quem mantém a cabeça no lugar quando aparece um problema. Esse conhecimento não vem de um curso. É preciso ter vivido algumas situações para começar a perceber certos padrões.
O mesmo acontece com as decisões. Uma escolha que parece definitiva aos trinta anos pode parecer bem menos importante algum tempo depois. Um projeto que não deu certo deixa de ser apenas uma frustração e passa a fazer parte do repertório. Uma oportunidade perdida pode ensinar tanto quanto uma oportunidade aproveitada.
Mas experiência também pode virar acomodação. Quem passou muitos anos fazendo determinada coisa pode começar a acreditar que só existe uma maneira de fazê-la. Por isso, envelhecer profissionalmente exige uma disposição permanente para aprender. Quem está chegando pode conhecer uma ferramenta, uma linguagem ou uma forma de trabalhar que não conhecíamos. E aceitar isso não diminui o que os anos ensinaram.
Talvez uma das coisas mais interessantes da maturidade seja justamente não precisar mais provar que se sabe tudo. Podemos perguntar, ouvir alguém mais jovem, mudar de opinião e reconhecer que uma ideia melhor veio de outra pessoa. Depois de algum tempo, isso deixa de parecer uma ameaça.
Quando penso naquela anotação antiga, não sinto vontade de corrigir aquela pessoa que eu era. Ela tinha menos experiência, algumas certezas a mais e provavelmente mais pressa. Também tinha suas razões.
Hoje, talvez eu apenas faça algumas perguntas antes de decidir, escolha melhor onde gastar energia e tenha mais interesse em deixar alguma coisa útil para quem continua o trabalho depois de mim. Não é pouca coisa. Ao longo de uma vida profissional, há um momento em que o valor da experiência deixa de estar naquilo que ela permite acumular e passa a estar naquilo que ela permite compartilhar.
Talvez seja essa a parte mais bonita dos anos: perceber que o tempo não serve apenas para nos levar adiante, mas também para nos dar alguma coisa que não existia antes. Um olhar mais paciente, algumas certezas que perderam a necessidade de serem defendidas, histórias que hoje ajudam a entender outras histórias. E, quando conseguimos transformar tudo isso em algo que possa ser dividido com os outros, o que passou deixa de ser apenas passado. Continua trabalhando conosco.