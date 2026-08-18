Quando somos mais novos, existe uma preocupação grande em demonstrar competência. Queremos mostrar que entendemos, responder rápido, participar de tudo, ter uma opinião sobre cada assunto. No trabalho, isso é quase natural. Estamos construindo nosso espaço e precisamos mostrar que podemos ocupá-lo.

Esses dias, precisei procurar uma anotação antiga de trabalho. Não era nada especial, apenas algumas páginas guardadas há bastante tempo. Enquanto procurava o que precisava, comecei a ler outras coisas que estavam ali. Reconheci nomes, situações, decisões e preocupações que hoje parecem um pouco distantes.

Com os anos, essa necessidade diminui. Não porque o trabalho passe a importar menos, mas porque aprendemos onde vale colocar nossa atenção. Nem toda discussão precisa ser vencida, nem toda provocação precisa de resposta e nem toda decisão precisa ser tomada imediatamente. Uma pessoa pode continuar muito interessada no que faz e, ao mesmo tempo, ter aprendido a não transformar cada problema em uma batalha.

Também muda a maneira de observar as pessoas. Depois de muitos anos trabalhando com diferentes perfis, começamos a reconhecer algumas coisas que antes passavam despercebidas. Quem assume responsabilidade quando algo dá errado, quem sabe ouvir uma opinião contrária, quem promete mais do que consegue entregar e quem mantém a cabeça no lugar quando aparece um problema. Esse conhecimento não vem de um curso. É preciso ter vivido algumas situações para começar a perceber certos padrões.

O mesmo acontece com as decisões. Uma escolha que parece definitiva aos trinta anos pode parecer bem menos importante algum tempo depois. Um projeto que não deu certo deixa de ser apenas uma frustração e passa a fazer parte do repertório. Uma oportunidade perdida pode ensinar tanto quanto uma oportunidade aproveitada.