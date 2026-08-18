A política anda parecendo oficina mecânica. A direita garante que a esquerda entortou o eixo do país. A esquerda responde que a direita desalinhou a direção da justiça social. Enquanto um acusa o outro de dirigir mal, o povo continua empurrando o carro, pagando a conta do combustível e torcendo para que alguém descubra onde fica, afinal, o freio e o volante.

Direita e esquerda não nasceram brigando nas redes sociais. Vieram da Revolução Francesa, em 1789. Na Assembleia Nacional, os defensores da tradição sentavam-se à direita do presidente; os partidários das mudanças ocupavam os assentos da esquerda. A posição das cadeiras acabou atravessando os séculos e virou posição ideológica.

Vieram então os pensadores. Adam Smith enxergou na liberdade econômica o motor da prosperidade. Edmund Burke aconselhava mudanças sem destruir as bases da sociedade. Karl Marx e Friedrich Engels colocaram o conflito entre capital e trabalho no centro do debate e defenderam uma sociedade sem classes. Desde então, surgiram liberais, conservadores, socialistas, social-democratas e tantas outras correntes que, muitas vezes, confundem até quem as defende.