Nasci, cresci, vivi, vivo em Piracicaba, cidade abençoada. Se a cegonha – que diziam ter-me trazido – aqui não pousasse, eu resistiria. Não teria aceitado. Até já tentei, mas não consegui viver em outro lugar. Parecia-me ficar acometido de uma paralisia de sentidos, de vazios punitivos, impressão de remorso. Sentia-me traidor, traindo, em especial, a mim mesmo. E desejos dolorosos no próprio corpo: querendo voltar, ansiando pelo rio, por ruas da minha cidade, por pessoas, lugares. E, até mesmo pelo cheiro do restilo que – àquela época – infestava-nos os ares. Um misto, pois, de nostalgia e da “saudade que punge e mata”.

Ao ver a luz pela primeira vez, nos idos 1940, Piracicaba contava cerca de 75 mil habitantes. A maioria da população residia na área rural, cujos horizontes pareciam não ter fim. Eram pequenos sítios, chácaras, lugares aprazíveis e, ao mesmo tempo, cultivados. A área urbana sempre foi encantadora, uma cidade bela com seus jardins, igrejas, escolas, os bondes, calçadas arborizadas. Nossas manhãs eram festas animadas pelas multidões de adolescentes, de jovens vestidos com seus uniformes estudantis, indo às e voltando de suas escolas. Chamavam-nos “cidade das escolas”. E estas – como o poeta cantara a dele – eram, sim, “risonhas e francas”. Também por isso, sempre foi a “Piracicaba que adoramos tanto/ cheia de flores, cheia de encanto”.

Na religiosidade caipiracicabana, há um misto de fé simples e, ao mesmo tempo, complicada. Aparentando ser una, tem sido diversificada apesar de suas origens católicas. Parece assemelhar-se a um catolicismo tornado habitual, mais do que impositivo. E, também, como resistência ao Metodismo de Martha Watts e outros. Em registros públicos ou pesquisas pedia-se a opção religiosa dos informantes. A grande maioria escrevia apenas “cat”, católico, quase que uma convenção. Pois, estava-se numa cidade de muitos santos nomeando ruas, lugares. E com sua multidão de pecadores...