SR. ABEL JOSÉ DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. José Egidio da Silva e da Sra. Vicentina Antunes de Oliveira Silva; deixa os filhos: Abel Clayton da Silva; Vanderli Pires da Silva; Maycon Ricardo da Silva; Marcelo Levi da Silva e Maria Leandra da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal da Vila Rezende, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ADEMIR MARQUES DA SILVA Faleceu dia 16/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Madalena Marques da Silva. Era filho do Sr. Espedito Dionisio da Silva e da Sra. Maria Marques da Silva. Deixa o filho Luan Marques da Silva, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Americana e seu sepultamento ocorreu dia 17/08/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque Gramado, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. ALFREDO JOSÉ ROSSI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Alvidio Rossi e da Sra. Amelia Beggiato, era casado com a Sra. Cemiramis Clarice Teixeira Rossi; deixa os filhos: Weverson Rodrigo Rossi, casado com a Sra. Juliana Evangelista Rossi; Kleber José Rossi, casado com a Sra. Simone Carlos da Silva e Weber Everton Rossi, casado com a Sra. Larissa Delfini Albertini Rossi. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.