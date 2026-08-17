SR. ABEL JOSÉ DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. José Egidio da Silva e da Sra. Vicentina Antunes de Oliveira Silva; deixa os filhos: Abel Clayton da Silva; Vanderli Pires da Silva; Maycon Ricardo da Silva; Marcelo Levi da Silva e Maria Leandra da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal da Vila Rezende, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ADEMIR MARQUES DA SILVA Faleceu dia 16/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Madalena Marques da Silva. Era filho do Sr. Espedito Dionisio da Silva e da Sra. Maria Marques da Silva. Deixa o filho Luan Marques da Silva, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Americana e seu sepultamento ocorreu dia 17/08/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque Gramado, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ALFREDO JOSÉ ROSSI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Alvidio Rossi e da Sra. Amelia Beggiato, era casado com a Sra. Cemiramis Clarice Teixeira Rossi; deixa os filhos: Weverson Rodrigo Rossi, casado com a Sra. Juliana Evangelista Rossi; Kleber José Rossi, casado com a Sra. Simone Carlos da Silva e Weber Everton Rossi, casado com a Sra. Larissa Delfini Albertini Rossi. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ANA ROSA DE GODOY Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Marcos Soares de Carvalho. Era filha do Sr. Lazaro Franco de Godoy, falecido e da Sra. Nair Lopes Pereira de Godoy.Deixa os filhos: Michelle Massucatti e Marco de Godoy Soares de Carvalho casado com Karen P. H. Mattos. Deixa os netos: Yasmin Amber Hasanat, Ahmad Eros Massucatti e Matias Mattos de Godoy. O seu corpo foi transladado para a cidade de Santa Maria da Serra. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Santa Maria da Serra, seguindo para o a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ELIZA MARIA DE SOUZA FERNANDES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Honorino José de Souza e da Sra. Rita Maria de Jesus, era viúva do Sr. Manoel Fernandes; deixa os filhos: Cícero Fernandes, casado com a Sra. Antonia; Maria Aparecida Santana, casada com o Sr. Adelino Alves Santana; Marileia Fernandes Santana, viúva do Sr. Celestino Alves Santana; Antonio Fernandes, casado com a Sra. Cicera da Conceição Fernandes; João Fernandes; Regina de Souza Fernandes da Silva, casada com o Sr. Ademir da Silva e Edson Fernandes, casado com a Sra. Vanessa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da Rua Avelina Ferreira da Cunha Nr. 35 Jardim Camargo, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFESSORA: SRA. ESTER SIQUEIRABEZERRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. José Burity de Siqueira e da Sra. Hilda Mendes de Siqueira, era viúva do Sr. Braulio Carlos Bezerra Filho; deixa os filhos: Braulio Carlos Bezerra Neto e Eduardo Carlos Siqueira Bezerra, casado com a Sra. Carla Correa de Oliveira Bezerra. Deixa as netas: Ana Luisa Bezerra Previtali e Clara Correa de Oliveira Bezerra, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
GILBERTO APARECIDO KANTOWITZ Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Charqueada, aos 38 anos de idade e era filho do Sr. Osmar Aparecido Kantowitz e da Sra. Sueli Aparecida de Oliveira Kantowitz. Deixa os filhos: Pedro Alexandro Lopes Lima Kantowitz e Maria Vitória Almeida Kantowitz. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. GUIOMAR VALENTIM DE SOUZA Faleceu dia 17/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era casada com o Sr. Claudionor Benedito de Souza. Era filho do Sr. José Valentim e da Sra. Maria Almeida, falecidos. Deixa os filhos: Valmir de Souza, Maria Sueli de Souza, Josuel de Souza, Evanilde de Souza, Oseias de Souza, Miriam de Souza e Divanildo Valentim de Souza. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. GILSON DA SILVA NEVES Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. João Antonio Neves, falecido e da Sra. Maria Pereira da Silva Neves, era casado com a Sra. Lucia Maria das Neves Ferreira Pedro, Deixa os irmãos; Wilson Antonio da Silva Neves, falecido deixando viúva a Sra. Edimara de Oliveira e Nilson Antonio da Silva Neves casado com a Sra. Iara da Silva Neves; Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Seminário Seráfico São Fidélis, para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. HELENA SIQUEIRA DE SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. José Burity de Siqueira e da Sra. Hilda Mendes de Siqueira, era viúva do Sr. Walter Rodrigues de Souza. Deixa os sobrinhos: Ricardo Jose Siqueira de Souza, Braulio Carlos Bezerra Neto, Eduardo Carlos Siqueira Bezerra, Jacqueline Siqueira, Sylvia Barros de Siqueira e Thiago Barros de Siqueira, e os enteados: Wilson de Souza e Alexandre Souza, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. IRAIDES BRUNELLO Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era filha do Sr. Vitorio Paulo Brunello e da Sra. Vitoria Brancalião, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 4, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO ROQUE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Benedito Roque e da Sra. Maria de Lourdes Roque, era viúvo da Sr. Ana Franceli Giudice Roque; deixa as filhas: Patricia Aparecida Roque Alves, casada com o Sr. Helio Alves e Flavia Fernanda Roque Monteiro, casada com o Sr. Cristiano Rodrigo Monteiro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ LUIZ DOS SANTOS SEBASTIÃO Faleceu dia 16/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era casado com a Sra. Carla Fernanda Bissi Sebastião. Era filho da Sra. Anezia dos Santos Sebastião, falecida. Deixa as filhas: Mariane Bissi Sebastião; Rafaela Bissi Sebastião. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório do Memorial Metropolitano de Piracicaba sala - Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LORIVAL PAZETTI Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filho do Sr. Luiz Pazetti, falecido e da Sra. Maria Aparecida Rossi Pazetti, era casado com a Sra. Rita de Cássia Satolo Pazetti, deixa os filhos: Felipe Cesar Pazetti, casado com a Sra. Lorena Sardinha; Gustavo Henrique Pazetti, casado com a Sra. Geisa Silvestrini B. Pazetti e Bruna Pazetti Assalin, casada com o Sr. Ademir Francisco Assalin Junior. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante" para o Cemitério Municipal da Cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LOIDE VIEIRA LEITE Faleceu dia 17/08/2026 na cidade de Botucatu, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Severiano Leite. Era filha do Sr. Luiz José Vieira e da Sra. Ana Benicia Vieira, falecidos. Deixa os filhos: Luci Vieira Leite Silva casada com Nelson Ezequiel da Silva, Leila Vieira Leite Antunes casada com José Carlos Antunes, Luzimar Vieira Leite (in memória). Deixa 10 netos, 7 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressureição - Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA DARCY PEREIRA CORRÊA Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casada com o Sr. Osvaldo Jose Corrêa. Era filha do Sr. João Francisco Pereira e da Sra. Paulina Balarin Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Adriana Aparecida Corrêa Cibim casada com Evaldo Carlos Cibim, Alexandre Corrêa casado com Adriana Rocha de Almeida Corrêa, Aline Corrêa Franco casada com Marcos Jose Barbosa Franco. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 02 "Crisântemos", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. MAURICIO POZZATO VICENTE Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Virgilio Vicente e da Sra. Terezinha Pozzato Vicente, era casado com a Sra. Santa Ines Bertoncello Vicente, deixa os filhos: Andrea Aparecida Vicente Bombonatti; Alessandra Cristina Vicente; Augusto Jose Vicente e Andressa Cristiane Vicente Motta. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MIGUEL FRANCISCO TADEU CASTILHO ALONÇO Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade. Era filho do Sr. Cordovil Alonço e da Sra. Maria Adelia Rodrigues Castilho Alonço, falecida. Deixa os filhos: Marcel Ferraz de Arruda Alonço; Daniel Cavalhero Alonço. Deixa Irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. OLERINA FERREIRA DE SOUZA PARANHOS Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 65 anos, filha do Sr. Otavio Paranhos, falecido e da Sra. Josefa Ferreira de Souza, era casada com o Sr. Adão Ferreira de Souza; deixa os filhos: Nelson Ferreira de Souza, casado com a Sra. Vanilda Gomes da Rocha; Lucineia Ferreira de Souza, viúva do Sr. Joaquim Ramos da Silva; Arlete Ferreira de Souza, casada com o Sr. Nivaldo Ramos; Odivlando Ferreira de Souza, casado com a Sra. Aiuza Bastos Lopes; Neuza Ferreira de Souza, casada com o Sr. Creoncio Alves Luiz; Luciana Ferreira de Souza; Rosinei Ferreira de Souza, casada com o Sr. Marcos José Ferreira Jesus e Lucielia Ferreira de Souza, casada com o Sr. Admar Cervelini Scarbini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. RAQUEL MEDRADO ONORIO LIRA Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 37 anos, filha do Sr. Antonio Onorio e da Sra. Lizete Medrado Silva Onorio, era casada com o Sr. Leandro da Silva Lira, deixa os filhos: Victor Emmanuel Onorio Lira; Alexandre Henrike Onorio Lira e Yngrid Victoria Onorio Lira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. REGINA CELIA MOURA DE SOUZA Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Eurides Pucci de Souza e da Sra. Maria Aparecida Moura de Souza, deixa irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. REGINLDO ALVES CANTUARIO Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 47 anos de idade e era filho do Sr. Manoel Alves Cantuario, falecido e da Sra. Petrolina Maria Cantuario. Deixa os filhos: Wesley Oliveira Cantuario e Pablo Oliveira Cantuario. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 0, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. RENATO PEREIRA COELHO Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Lasaro Tarcisio Pereira Coelho e da Sra. Rosa Novaes Pereira Coelho, era casado com a Sra. Natalia Silvana Mariana de P. Ferreira Coelho. Deixa o filho: Ramon Pereira Coelho, o neto Heitor, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ROSA DA SILVA OLIVEIRA Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Heitor da Silva e da Sra. Angelina Laura, era viúva do Sr. Antonio Domingos de Oliveira; deixa os filhos: Valdete de Oliveira Santos, casada com o Sr. Vilson Ferreira Santos; Vanderci Domingos de Oliveira; Vanda Maria Domingos Bragaia, casada com o Sr. Luis Ernesto Bragaia e Valdir Antonio Domingos de Oliveira, casado com a Sra. Luciane Miranda Domingos de Oliveira. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. TERESA DA CRUZ NASCIMENTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Benvindo Cruz e da Sra. Ana Ferreira, era viúva do Sr. Armando Antonio do Nascimento; deixa os filhos: Adilson Aparecido do Nascimento, casado com a Sra. Maria Helena dos Santos Nascimento; Zuleica Maria do Nascimento Rafael, viúva do Sr. Dorival Rafael; Ariovaldo, casado com a Sra. Elaine Silmara Trevisan Nascimento e Marcia Regina do Nascimento, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. VALERIA APARECIDA GALVÃO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 48 anos, filha dos finados Sr. Antonio Valdir Galvão e da Sra. Vicentina Horacio Galvão. Deixa a filha: Bruna Cristina Galvão Rodrigues, casada com Lorena Cristina Rodrigues Galvão. Deixa a irmã Vanessa Cristina Galvão Pereira, a sobrinha Maria Luiza, demais familiares e amigos. O Velório foi realizado ontem, das 08h00 às 11h00 no Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, na sala "03", seguindo o féretro para o Cemitério Municipal Arlindo Pizzo na cidade de Barra Bonita/SP, onde foi sepultado às 17h00. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. VALTER APARECIDO RODRIGUES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho do Sr. Apparecido Rodrigues, falecido e da Sra. Thereza Regonha Rodrigues, era casado com a Sra. Roseli Aparecida dos Santos Rodrigues, deixa os filhos: Daniel Vitti Rodrigues; Rafael Vitti Rodrigues; Lavinia Vitoria Barros Gregorio e Davi Luis Gregorio. Deixa a neta Luana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "07" para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ABEL JOSÉ DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. José Egidio da Silva e da Sra. Vicentina Antunes de Oliveira Silva; deixa os filhos: Abel Clayton da Silva; Vanderli Pires da Silva; Maycon Ricardo da Silva; Marcelo Levi da Silva e Maria Leandra da Silva. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal da Vila Rezende, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ADEMIR MARQUES DA SILVA Faleceu dia 16/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Madalena Marques da Silva. Era filho do Sr. Espedito Dionisio da Silva e da Sra. Maria Marques da Silva. Deixa o filho Luan Marques da Silva, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de Americana e seu sepultamento ocorreu dia 17/08/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque Gramado, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. ALFREDO JOSÉ ROSSI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Alvidio Rossi e da Sra. Amelia Beggiato, era casado com a Sra. Cemiramis Clarice Teixeira Rossi; deixa os filhos: Weverson Rodrigo Rossi, casado com a Sra. Juliana Evangelista Rossi; Kleber José Rossi, casado com a Sra. Simone Carlos da Silva e Weber Everton Rossi, casado com a Sra. Larissa Delfini Albertini Rossi. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ANA ROSA DE GODOY Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 70 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Marcos Soares de Carvalho. Era filha do Sr. Lazaro Franco de Godoy, falecido e da Sra. Nair Lopes Pereira de Godoy.Deixa os filhos: Michelle Massucatti e Marco de Godoy Soares de Carvalho casado com Karen P. H. Mattos. Deixa os netos: Yasmin Amber Hasanat, Ahmad Eros Massucatti e Matias Mattos de Godoy. O seu corpo foi transladado para a cidade de Santa Maria da Serra. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Santa Maria da Serra, seguindo para o a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. ELIZA MARIA DE SOUZA FERNANDES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Honorino José de Souza e da Sra. Rita Maria de Jesus, era viúva do Sr. Manoel Fernandes; deixa os filhos: Cícero Fernandes, casado com a Sra. Antonia; Maria Aparecida Santana, casada com o Sr. Adelino Alves Santana; Marileia Fernandes Santana, viúva do Sr. Celestino Alves Santana; Antonio Fernandes, casado com a Sra. Cicera da Conceição Fernandes; João Fernandes; Regina de Souza Fernandes da Silva, casada com o Sr. Ademir da Silva e Edson Fernandes, casado com a Sra. Vanessa. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da Rua Avelina Ferreira da Cunha Nr. 35 Jardim Camargo, para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFESSORA: SRA. ESTER SIQUEIRABEZERRA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. José Burity de Siqueira e da Sra. Hilda Mendes de Siqueira, era viúva do Sr. Braulio Carlos Bezerra Filho; deixa os filhos: Braulio Carlos Bezerra Neto e Eduardo Carlos Siqueira Bezerra, casado com a Sra. Carla Correa de Oliveira Bezerra. Deixa as netas: Ana Luisa Bezerra Previtali e Clara Correa de Oliveira Bezerra, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01", do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
GILBERTO APARECIDO KANTOWITZ Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Charqueada, aos 38 anos de idade e era filho do Sr. Osmar Aparecido Kantowitz e da Sra. Sueli Aparecida de Oliveira Kantowitz. Deixa os filhos: Pedro Alexandro Lopes Lima Kantowitz e Maria Vitória Almeida Kantowitz. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. GUIOMAR VALENTIM DE SOUZA Faleceu dia 17/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era casada com o Sr. Claudionor Benedito de Souza. Era filho do Sr. José Valentim e da Sra. Maria Almeida, falecidos. Deixa os filhos: Valmir de Souza, Maria Sueli de Souza, Josuel de Souza, Evanilde de Souza, Oseias de Souza, Miriam de Souza e Divanildo Valentim de Souza. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. GILSON DA SILVA NEVES Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 46 anos, filho do Sr. João Antonio Neves, falecido e da Sra. Maria Pereira da Silva Neves, era casado com a Sra. Lucia Maria das Neves Ferreira Pedro, Deixa os irmãos; Wilson Antonio da Silva Neves, falecido deixando viúva a Sra. Edimara de Oliveira e Nilson Antonio da Silva Neves casado com a Sra. Iara da Silva Neves; Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Seminário Seráfico São Fidélis, para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. HELENA SIQUEIRA DE SOUZA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. José Burity de Siqueira e da Sra. Hilda Mendes de Siqueira, era viúva do Sr. Walter Rodrigues de Souza. Deixa os sobrinhos: Ricardo Jose Siqueira de Souza, Braulio Carlos Bezerra Neto, Eduardo Carlos Siqueira Bezerra, Jacqueline Siqueira, Sylvia Barros de Siqueira e Thiago Barros de Siqueira, e os enteados: Wilson de Souza e Alexandre Souza, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. IRAIDES BRUNELLO Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 92 anos de idade e era filha do Sr. Vitorio Paulo Brunello e da Sra. Vitoria Brancalião, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 4, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. JOÃO ROQUE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Benedito Roque e da Sra. Maria de Lourdes Roque, era viúvo da Sr. Ana Franceli Giudice Roque; deixa as filhas: Patricia Aparecida Roque Alves, casada com o Sr. Helio Alves e Flavia Fernanda Roque Monteiro, casada com o Sr. Cristiano Rodrigo Monteiro. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ LUIZ DOS SANTOS SEBASTIÃO Faleceu dia 16/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 59 anos de idade e era casado com a Sra. Carla Fernanda Bissi Sebastião. Era filho da Sra. Anezia dos Santos Sebastião, falecida. Deixa as filhas: Mariane Bissi Sebastião; Rafaela Bissi Sebastião. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório do Memorial Metropolitano de Piracicaba sala - Safira, seguindo para o Cemitério Municipal de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. LORIVAL PAZETTI Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 70 anos, filho do Sr. Luiz Pazetti, falecido e da Sra. Maria Aparecida Rossi Pazetti, era casado com a Sra. Rita de Cássia Satolo Pazetti, deixa os filhos: Felipe Cesar Pazetti, casado com a Sra. Lorena Sardinha; Gustavo Henrique Pazetti, casado com a Sra. Geisa Silvestrini B. Pazetti e Bruna Pazetti Assalin, casada com o Sr. Ademir Francisco Assalin Junior. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Diamante" para o Cemitério Municipal da Cidade de Saltinho/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. LOIDE VIEIRA LEITE Faleceu dia 17/08/2026 na cidade de Botucatu, aos 92 anos de idade e era viúva do Sr. Luiz Severiano Leite. Era filha do Sr. Luiz José Vieira e da Sra. Ana Benicia Vieira, falecidos. Deixa os filhos: Luci Vieira Leite Silva casada com Nelson Ezequiel da Silva, Leila Vieira Leite Antunes casada com José Carlos Antunes, Luzimar Vieira Leite (in memória). Deixa 10 netos, 7 bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressureição - Sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA DARCY PEREIRA CORRÊA Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 80 anos de idade e era casada com o Sr. Osvaldo Jose Corrêa. Era filha do Sr. João Francisco Pereira e da Sra. Paulina Balarin Pereira, falecidos. Deixa os filhos: Adriana Aparecida Corrêa Cibim casada com Evaldo Carlos Cibim, Alexandre Corrêa casado com Adriana Rocha de Almeida Corrêa, Aline Corrêa Franco casada com Marcos Jose Barbosa Franco. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade - Sala 02 "Crisântemos", seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. MAURICIO POZZATO VICENTE Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Virgilio Vicente e da Sra. Terezinha Pozzato Vicente, era casado com a Sra. Santa Ines Bertoncello Vicente, deixa os filhos: Andrea Aparecida Vicente Bombonatti; Alessandra Cristina Vicente; Augusto Jose Vicente e Andressa Cristiane Vicente Motta. Deixa netos, bisnetas, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MIGUEL FRANCISCO TADEU CASTILHO ALONÇO Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 66 anos de idade. Era filho do Sr. Cordovil Alonço e da Sra. Maria Adelia Rodrigues Castilho Alonço, falecida. Deixa os filhos: Marcel Ferraz de Arruda Alonço; Daniel Cavalhero Alonço. Deixa Irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala A, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. OLERINA FERREIRA DE SOUZA PARANHOS Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 65 anos, filha do Sr. Otavio Paranhos, falecido e da Sra. Josefa Ferreira de Souza, era casada com o Sr. Adão Ferreira de Souza; deixa os filhos: Nelson Ferreira de Souza, casado com a Sra. Vanilda Gomes da Rocha; Lucineia Ferreira de Souza, viúva do Sr. Joaquim Ramos da Silva; Arlete Ferreira de Souza, casada com o Sr. Nivaldo Ramos; Odivlando Ferreira de Souza, casado com a Sra. Aiuza Bastos Lopes; Neuza Ferreira de Souza, casada com o Sr. Creoncio Alves Luiz; Luciana Ferreira de Souza; Rosinei Ferreira de Souza, casada com o Sr. Marcos José Ferreira Jesus e Lucielia Ferreira de Souza, casada com o Sr. Admar Cervelini Scarbini. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 15h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. RAQUEL MEDRADO ONORIO LIRA Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 37 anos, filha do Sr. Antonio Onorio e da Sra. Lizete Medrado Silva Onorio, era casada com o Sr. Leandro da Silva Lira, deixa os filhos: Victor Emmanuel Onorio Lira; Alexandre Henrike Onorio Lira e Yngrid Victoria Onorio Lira. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. REGINA CELIA MOURA DE SOUZA Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Eurides Pucci de Souza e da Sra. Maria Aparecida Moura de Souza, deixa irmã, cunhado, sobrinhos, demais familiares e amigos.Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "Premium" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. REGINLDO ALVES CANTUARIO Faleceu dia 15/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 47 anos de idade e era filho do Sr. Manoel Alves Cantuario, falecido e da Sra. Petrolina Maria Cantuario. Deixa os filhos: Wesley Oliveira Cantuario e Pablo Oliveira Cantuario. Deixa neto, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/08/2026 as 10:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 0, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. RENATO PEREIRA COELHO Faleceu dia 15/08/2026, nesta cidade, contava 67 anos, filho dos finados Sr. Lasaro Tarcisio Pereira Coelho e da Sra. Rosa Novaes Pereira Coelho, era casado com a Sra. Natalia Silvana Mariana de P. Ferreira Coelho. Deixa o filho: Ramon Pereira Coelho, o neto Heitor, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ROSA DA SILVA OLIVEIRA Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 90 anos, filha dos finados Sr. Heitor da Silva e da Sra. Angelina Laura, era viúva do Sr. Antonio Domingos de Oliveira; deixa os filhos: Valdete de Oliveira Santos, casada com o Sr. Vilson Ferreira Santos; Vanderci Domingos de Oliveira; Vanda Maria Domingos Bragaia, casada com o Sr. Luis Ernesto Bragaia e Valdir Antonio Domingos de Oliveira, casado com a Sra. Luciane Miranda Domingos de Oliveira. Deixa netos, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. TERESA DA CRUZ NASCIMENTO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 87 anos, filha dos finados Sr. Benvindo Cruz e da Sra. Ana Ferreira, era viúva do Sr. Armando Antonio do Nascimento; deixa os filhos: Adilson Aparecido do Nascimento, casado com a Sra. Maria Helena dos Santos Nascimento; Zuleica Maria do Nascimento Rafael, viúva do Sr. Dorival Rafael; Ariovaldo, casado com a Sra. Elaine Silmara Trevisan Nascimento e Marcia Regina do Nascimento, falecida. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. VALERIA APARECIDA GALVÃO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 48 anos, filha dos finados Sr. Antonio Valdir Galvão e da Sra. Vicentina Horacio Galvão. Deixa a filha: Bruna Cristina Galvão Rodrigues, casada com Lorena Cristina Rodrigues Galvão. Deixa a irmã Vanessa Cristina Galvão Pereira, a sobrinha Maria Luiza, demais familiares e amigos. O Velório foi realizado ontem, das 08h00 às 11h00 no Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, na sala "03", seguindo o féretro para o Cemitério Municipal Arlindo Pizzo na cidade de Barra Bonita/SP, onde foi sepultado às 17h00. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. VALTER APARECIDO RODRIGUES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho do Sr. Apparecido Rodrigues, falecido e da Sra. Thereza Regonha Rodrigues, era casado com a Sra. Roseli Aparecida dos Santos Rodrigues, deixa os filhos: Daniel Vitti Rodrigues; Rafael Vitti Rodrigues; Lavinia Vitoria Barros Gregorio e Davi Luis Gregorio. Deixa a neta Luana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala "07" para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.