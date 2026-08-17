A deputada estadual Professora Bebel (PT), candidata a um novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, iniciou sua campanha de rua por Piracicaba, nesta tarde de segunda-feira, 17 de agosto, percorrendo as ruas centrais da cidade.

A caminhada, que teve concentração na Estação da Paulista, reuniu mais de 400 apoiadores, que carregando bandeiras e cartazes, percorreu boa parte da rua Governador Pedro de Toledo, quando a candidata Professora Bebel entregou material de divulgação da sua candidatura e pediu voto aos transeuntes, trabalhadores e clientes que encontrou pelo percurso.

Durante a pré-campanha, a Professora Bebel, que é a primeira deputada mulher da história da cidade, percorreu as principais cidades do Estado de São Paulo, quando fez prestação de contas do seu mandato popular na Assembleia Legislativa.