A deputada estadual Professora Bebel (PT), candidata a um novo mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, iniciou sua campanha de rua por Piracicaba, nesta tarde de segunda-feira, 17 de agosto, percorrendo as ruas centrais da cidade.
A caminhada, que teve concentração na Estação da Paulista, reuniu mais de 400 apoiadores, que carregando bandeiras e cartazes, percorreu boa parte da rua Governador Pedro de Toledo, quando a candidata Professora Bebel entregou material de divulgação da sua candidatura e pediu voto aos transeuntes, trabalhadores e clientes que encontrou pelo percurso.
Durante a pré-campanha, a Professora Bebel, que é a primeira deputada mulher da história da cidade, percorreu as principais cidades do Estado de São Paulo, quando fez prestação de contas do seu mandato popular na Assembleia Legislativa.
A Professora Bebel cumprimenta trabalhador da construção civil, durante a caminhada pela região central da cidade.
Durante o percurso pelas ruas centrais, a deputada Professora Bebel, destacou que conseguiu viabilizar para Piracicaba, ao longo desses dois mandatos, mais de R$ 103 milhões em recursos, tanto por meio de emendas do seu mandato popular quanto de articulações com o governo do presidente Lula e de parcerias com deputados federais do seu partido, garantindo reformas e equipamentos de escolas, assim como equipamentos e recursos para os hospitais Santa Casa, Hospital dos Fornecedores de Cana e Hospital Regional atenderem a pacientes do SUS, além de recursos para entidades filantrópicas, como a Apae e o Lar dos Velhinhos, cinco ambulâncias para o SAMU, veículos para o Programa de Atendimento Domiciliar a pacientes e mais de R$ 47 milhões, através do PAC 2, para obras de drenagem para pôr fim as enchentes nas avenidas 31 de Março e Armando de Salles Oliveira.
Na caminhada, ainda, Bebel destacou suas ações junto ao governo do presidente Lula para ajudar a cidade a superar os tarifaços americanos, garantindo R$ 31 milhões em financiamentos para o setor de máquinas e equipamentos, assim como para o setor sucroenergético, especificamente para o produtor de cana adquirir máquinas e equipamentos. “Técnicos do BNDES e da ApexBrasil estarão em Piracicaba, nos próximos dias, para orientar empresários sobre o acesso às linhas de crédito e apresentar oportunidades para ampliar mercados internacionais, reduzindo a dependência das exportações aos Estados Unidos”, contou.
A deputada Professora Bebel, que lança sua candidatura em nível estadual em Piracicaba, no próximo sábado, 22 de agosto, às 15 horas, no Clube dos Metalúrgicos de Piracicaba, também destacou a importância da reeleição do presidente Lula, assim como a eleição do professor Fernando Haddad para o governo de São Paulo, e das ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva para o Senado Federal. “A reeleição do presidente Lula representa a garantia da soberania e da democracia do nosso país. Também temos que eleger uma bancada forte de deputados federais para dar suporte a um novo governo do presidente Lula”, completou.