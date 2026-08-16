Piracicaba deve enfrentar uma sequência de dias de calor intenso, tempo seco e baixa umidade a partir deste domingo (16). A elevação das temperaturas faz parte de um episódio de calor que atinge áreas de São Paulo e outros estados brasileiros e deve persistir até quinta-feira (20).
Segundo a Climatempo, a terceira onda de calor de 2026 está associada ao fortalecimento de uma área de alta pressão sobre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. O sistema dificulta o avanço do ar frio para o interior do país e favorece a presença de sol forte, temperaturas acima da média e pouca nebulosidade.
Em Piracicaba, a previsão é de máximas que podem chegar ou superar os 35°C durante o período mais quente. A marca representa uma diferença significativa em relação à média histórica de agosto na cidade, que é de 27°C para a temperatura máxima.
Calor aumenta nos próximos dias
O domingo marca a entrada da região em uma fase mais quente e seca. A tendência é de temperaturas elevadas durante as tardes ao longo da semana, com o calor ganhando força especialmente no interior paulista.
A condição também é observada em outras áreas do Estado. De acordo com a Climatempo, a situação de onda de calor inclui a Grande São Paulo, as regiões de Campinas e Sorocaba e áreas do centro, oeste e norte paulista.
A previsão nacional indica que algumas áreas do país poderão registrar temperaturas ainda mais elevadas. No Centro-Oeste e em partes do Norte, os termômetros podem chegar a 40°C ou 42°C durante o período.
Umidade pode chegar a 20%
Além do calor, outro fator de atenção em Piracicaba será o ar seco. A umidade relativa deve ficar entre 20% e 30% em diferentes momentos dos próximos dias.
O índice é considerado baixo e fica bem abaixo dos 60% recomendados como referência para condições mais confortáveis. A Defesa Civil de São Paulo também emitiu alerta para o aumento das temperaturas e a redução da umidade no Estado, especialmente no interior.
O cenário pode provocar desconforto, ressecamento das vias respiratórias e maior necessidade de hidratação. Crianças e idosos exigem atenção especial durante os períodos de calor mais intenso.
Risco de queimadas aumenta
A combinação entre temperaturas elevadas, baixa umidade e vegetação seca também aumenta o risco de incêndios e queimadas.
A recomendação é evitar qualquer tipo de queima em áreas abertas e não descartar cigarros ou outros materiais que possam iniciar focos de fogo às margens de rodovias e em terrenos com vegetação seca. A Defesa Civil alerta que o tempo quente e seco favorece a propagação rápida das chamas.
Cuidados durante o calor
Durante os períodos de maior temperatura, especialistas recomendam aumentar a ingestão de água e reduzir a exposição direta ao sol, principalmente nas horas mais quentes do dia.
Também é indicado optar por roupas leves, utilizar protetor solar e manter os ambientes ventilados ou refrigerados sempre que possível. Atividades físicas ao ar livre devem ser evitadas nos horários de maior calor e baixa umidade.
A previsão é de que as condições de calor e tempo seco permaneçam na região ao longo da semana, com mudança gradual esperada após o período de maior influência do sistema de alta pressão.