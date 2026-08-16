Piracicaba deve enfrentar uma sequência de dias de calor intenso, tempo seco e baixa umidade a partir deste domingo (16). A elevação das temperaturas faz parte de um episódio de calor que atinge áreas de São Paulo e outros estados brasileiros e deve persistir até quinta-feira (20).

Segundo a Climatempo, a terceira onda de calor de 2026 está associada ao fortalecimento de uma área de alta pressão sobre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. O sistema dificulta o avanço do ar frio para o interior do país e favorece a presença de sol forte, temperaturas acima da média e pouca nebulosidade.

Em Piracicaba, a previsão é de máximas que podem chegar ou superar os 35°C durante o período mais quente. A marca representa uma diferença significativa em relação à média histórica de agosto na cidade, que é de 27°C para a temperatura máxima.

Calor aumenta nos próximos dias