16 de agosto de 2026
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'DE RACHAR MAMONA'

ALERTA: Piracicaba terá calor de até 35°C e umidade em 20%

Por Da Redação / JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Divulgação
Piracicaba deve enfrentar uma sequência de dias de calor intenso.
Piracicaba deve enfrentar uma sequência de dias de calor intenso.

Piracicaba deve enfrentar uma sequência de dias de calor intenso, tempo seco e baixa umidade a partir deste domingo (16). A elevação das temperaturas faz parte de um episódio de calor que atinge áreas de São Paulo e outros estados brasileiros e deve persistir até quinta-feira (20).

Segundo a Climatempo, a terceira onda de calor de 2026 está associada ao fortalecimento de uma área de alta pressão sobre o interior do Sudeste e do Centro-Oeste. O sistema dificulta o avanço do ar frio para o interior do país e favorece a presença de sol forte, temperaturas acima da média e pouca nebulosidade.

Em Piracicaba, a previsão é de máximas que podem chegar ou superar os 35°C durante o período mais quente. A marca representa uma diferença significativa em relação à média histórica de agosto na cidade, que é de 27°C para a temperatura máxima.

Calor aumenta nos próximos dias

O domingo marca a entrada da região em uma fase mais quente e seca. A tendência é de temperaturas elevadas durante as tardes ao longo da semana, com o calor ganhando força especialmente no interior paulista.

A condição também é observada em outras áreas do Estado. De acordo com a Climatempo, a situação de onda de calor inclui a Grande São Paulo, as regiões de Campinas e Sorocaba e áreas do centro, oeste e norte paulista.

A previsão nacional indica que algumas áreas do país poderão registrar temperaturas ainda mais elevadas. No Centro-Oeste e em partes do Norte, os termômetros podem chegar a 40°C ou 42°C durante o período.

Umidade pode chegar a 20%

Além do calor, outro fator de atenção em Piracicaba será o ar seco. A umidade relativa deve ficar entre 20% e 30% em diferentes momentos dos próximos dias.

O índice é considerado baixo e fica bem abaixo dos 60% recomendados como referência para condições mais confortáveis. A Defesa Civil de São Paulo também emitiu alerta para o aumento das temperaturas e a redução da umidade no Estado, especialmente no interior.

O cenário pode provocar desconforto, ressecamento das vias respiratórias e maior necessidade de hidratação. Crianças e idosos exigem atenção especial durante os períodos de calor mais intenso.

Risco de queimadas aumenta

A combinação entre temperaturas elevadas, baixa umidade e vegetação seca também aumenta o risco de incêndios e queimadas.

A recomendação é evitar qualquer tipo de queima em áreas abertas e não descartar cigarros ou outros materiais que possam iniciar focos de fogo às margens de rodovias e em terrenos com vegetação seca. A Defesa Civil alerta que o tempo quente e seco favorece a propagação rápida das chamas.

Cuidados durante o calor

Durante os períodos de maior temperatura, especialistas recomendam aumentar a ingestão de água e reduzir a exposição direta ao sol, principalmente nas horas mais quentes do dia.

Também é indicado optar por roupas leves, utilizar protetor solar e manter os ambientes ventilados ou refrigerados sempre que possível. Atividades físicas ao ar livre devem ser evitadas nos horários de maior calor e baixa umidade.

A previsão é de que as condições de calor e tempo seco permaneçam na região ao longo da semana, com mudança gradual esperada após o período de maior influência do sistema de alta pressão.

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