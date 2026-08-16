Piracicabana, nascida no Hospital dos Fornecedores de Cana, no dia 1º de agosto (aniversário da Noiva da Colina), a professora e advogada Érica Gorga é filha do casal Elecyr Rocha Gorga, professora aposentada de Língua Portuguesa da rede estadual, e Adolfo Francisco Hasdovaz Gorga, médico oftalmologista pioneiro do Hospital dos Fornecedores de Cana por aproximadamente 50 anos. Érica é descendente de quarta geração de família italiana que chegou à Piracicaba para cuidar da terra, com bisavô que foi jardineiro-chefe da Esalq. É bacharel em direito e doutora em direito comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com pós-doutoramento na Universidade do Texas. Lecionou nas universidades do Texas, Cornell e Vanderbilt. Ainda no exterior, foi Diretora do Centro de Direito Empresarial da Yale Law School e pesquisadora em Stanford e Yale. A piracicabana foi também professora da Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas por mais de dez anos. Atuou como perita junto à Corte Federal de Nova Iorque na ação coletiva da Petrobras que, então, foi a maior ação cível de ressarcimento por corrupção e fraudes cometidas por uma companhia estrangeira na história dos Estados Unidos. No caso, o processo possibilitou a recuperação de recursos desviados de fundos de aposentadoria lesados no escândalo do Petrolão.

A advogada também é autora de livros e de artigos nacionais e internacionais, além de ser articulista no JP. Na esfera política, Érica Gorga já concorreu a uma cadeira de deputado federal, obtendo 33.425 votos, a maior votação de uma mulher piracicabana para tal cadeira. É candidata a deputada federal .

Liderança regional sem voz: Piracicaba lidera Região Metropolitana importante, mas atualmente não possui representação direta na Câmara dos Deputados. Como avalia o impacto dessa ausência política no recebimento de emendas e verbas federais para o desenvolvimento dos municípios que compõem a RMP?

Piracicaba é líder de uma região metropolitana de mais de 1,5 milhão de habitantes. É a 12a cidade mais relevante do estado de São Paulo em termos de PIB, figurando entre as 35 maiores do país. É triste que cidade desse porte esteja sem nenhum deputado federal eleito para representá-la no Congresso Nacional em Brasília. Piracicaba está há 16 anos sem eleger deputado federal. Hoje, um deputado federal tem direito a indicar cerca de 40 milhões de reais em emendas parlamentares impositivas por ano. Foi recém divulgado estudo da Acipi, Simespi, Coplacana e Pecege que estima que Piracicaba perdeu mais de 320 milhões de reais nos anos em que permaneceu sem representação na capital do país. Entretanto, além disso, Piracicaba ficou sem acesso direto nos ministérios e sem voz que pudesse pleitear investimentos diretos do governo federal. O prejuízo para a cidade e para a região metropolitana, nesse sentido, é muito superior, podendo alcançar cifra bilionária para os setores de infraestrutura, saúde e educação.