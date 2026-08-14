SRA. ANTONIA ORTIZ Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pinto e da Sra. Eliza Urizzi, era viúva do Sr. Carlos Irineu Ortiz; deixa o filho José Onofre Aparecido Ortiz, casado com a Sra. Maria Lenice de França Ortiz. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ANTONIO MARTINES Faleceu dia 14/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida Oriani Martines. Era filho do Sr. João Antonio Martines e da Sra. Dolores Gimenes, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Roberto Martines casado com Michele Aparecida R. Martines; Antonio Fernando Martines casado com Camila de Oliveira Martines. Deixa 3 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. BOAVENTURA BARBOSA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho da Sra. Fabiana Barbosa, falecida, era casado com a Sra. Luzia dos Santos; deixa os filhos: Juliane dos Santos Barbosa Lechner, casada com o Sr. Marcelo Lechner; Leonardo dos Santos Barbosa, casado com a Sra. Tabatha dos Santos Veloso e Lucas dos Santos Barbosa, casado com a Sra. Jessica Cardoso Barbosa. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério do Carmo na cidade de São Paulo/SP, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CARMELA ELENA PETRINI DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 72 anos, filha dos finados Sr. Samuel Petrini e da Sra. Antonia Vasques Petrini, era casada com o Sr. Narciso da Silva; deixa os filhos: Marcos Rogerio da Silva e Renata da Silva Feliciano. Deixa os netos: Gabriel, Julia, Felipe, Carmela e Pedro, deixando também irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório Municipal de Rio das Pedras/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Rio das Pedras/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. CARMEN ALVES KOFF Faleceu dia 14/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era viúva do Sr. Mauro Koff. Era filha do Sr. José Ferreira Alves e da Sra. Benedita Mauricio Ferreira Alves, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. HELENA BENEDITA DE OLIVEIRA Faleceu dia 13/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 69 anos de idade e era filha do Sr. João Domingos de Oliveira e da Sra. Maria Clemente de Oliveira, falecidos. Deixa Irmãos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/08/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. HERMELINDA CORRÊA DE CAMPOS SANCHES Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. João Corrêa de Campos e da Sra. Zulmira Corrêa de Campos, era viúva do Sr. Aristides Sanches. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOÃO JOSÉ SOARES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 60 anos, filho dos finados Sr. José Ilydio Soares e da Sra. Theresa Branco Soares. Deixa os filhos: Jocelaine; João Victor e Noemi; demais familiares e amigos. Sepultamento foi realizado ontem, às 14h00 no Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO Faleceu dia 14/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era casado com a Sra. Nilda Campos Nogueira de Carvalho. Era filho do Sr. Francisco Claro de Carvalho e da Sra. Maria José, falecidos. Deixa as filhas: Elizandra casada Gabriel; Eliane, Edneia e Gisele. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA CICERA PERFEIRA DA SILVA CRUZ Faleceu ontem, na cidade de Águas de São Pedro/SP, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Benedito Coelho da Silva e da Sra. Julia Maria da Silva, era casada com o Sr. Enoque Pereira da Cruz. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório Municipal de São Pedro/SP, para o Cemitério Parque São Pedro da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. MÁRIO DE JESUS FERREIRA DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Dionisio Ferreira da Silva e da Sra. Anna Moraes Gouveia da Silva, era casado com a Sra. Esmeralda Ercolin Ferreira da Silva; deixa os filhos: Priscila Fernanda Ferreira da Silva, casada com o Sr. Everton Luiz Coral; Christian Fernando Ferreira da Silva; Luis Ottavio Ferreira da Silva e Thiago Machado Cardoso, casado com a Sra. Roberta Cardoso. Deixa os netos: Cauã e Luis Otavio, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 13h30 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
EMPRESÁRIO: SR. NESTOR BOMBO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 84 anos, filho dos finados Sr. Angelo Bombo e da Sra. Joana Brunelli, era casado com a Sra. Maria Frezzarin Bombo; deixa os filhos: Regiane Cristina Bombo, casada com o Sr. Mucio Leite Neto e Marcio Rogerio Bombo, casado com a Sra. Selma Maria Parizotto Bombo. Deixa neto: Guilherme Bombo Marin, demais familiares e amigos. O velório ocorrerá hoje das 08h00 às 12h00 na sala "Safira" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. SEGISMUNDA THEREZINHA FELTRIM DE SOUZA Faleceu dia 14/08/2026 na cidade de Campinas, aos 84 anos de idade e era filha do Sr. Angelo Feltrim e da Sra. Luiza Veroneze Feltrim, falecidos. Deixa os filhos: Ester Feltrim de Souza Campos casada com José Luiz de Campos; Eduardo Feltrim de Souza; Eliane Feltrim de Souza casada com Gustavo Casagrade. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado em auto fúnebre para a cidade de São Pedro e seu sepultamento ocorrerá hoje as 10:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de São Pedro, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. SONIA REGINA CARDOSO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filha dos finados Sr. José Benedito dos Santos e da Sra. Maria de Lourdes dos Santos, era casada com o Sr. Benedito de Jesus Cardoso; deixa os filhos: Clayton dos Santos Cardoso, casado com a Sra Rosaria Cardoso; Geyse Michelle Cardoso Silva, casada com o Sr. Rodrigo Rodrigues Silva e Thais Cardoso Alecrim, casada com o Sr. Elias Pereira Alecrim. Deixa os netos: Ketillyn, Vitor, Julia, Vinicius, Bella, Isadora e Isaac e o bisneto Ícaro. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ZILDA MONTEIRO GALZERANI Faleceu dia 14/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade e era viúva do Sr. José Galzerani. Era filha do Sr. Manoel Duarte Monteiro e da Sra. Anna Soares, falecidos. Deixa as filhas: Graça Aparecida Duarte Monteiro Galzerani e Marli Duarte Monteiro Galzerani (falecida). Deixa a neta Graziela Duarte Monteiro Galzerani, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 14/08/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.