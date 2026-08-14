SRA. ANTONIA ORTIZ Faleceu ontem, nesta cidade, contava 91 anos, filha dos finados Sr. Antonio Pinto e da Sra. Eliza Urizzi, era viúva do Sr. Carlos Irineu Ortiz; deixa o filho José Onofre Aparecido Ortiz, casado com a Sra. Maria Lenice de França Ortiz. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h00 no Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. ANTONIO MARTINES Faleceu dia 14/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade e era casado com a Sra. Aparecida Oriani Martines. Era filho do Sr. João Antonio Martines e da Sra. Dolores Gimenes, falecidos. Deixa os filhos: Marcos Roberto Martines casado com Michele Aparecida R. Martines; Antonio Fernando Martines casado com Camila de Oliveira Martines. Deixa 3 netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 13:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. BOAVENTURA BARBOSA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 71 anos, filho da Sra. Fabiana Barbosa, falecida, era casado com a Sra. Luzia dos Santos; deixa os filhos: Juliane dos Santos Barbosa Lechner, casada com o Sr. Marcelo Lechner; Leonardo dos Santos Barbosa, casado com a Sra. Tabatha dos Santos Veloso e Lucas dos Santos Barbosa, casado com a Sra. Jessica Cardoso Barbosa. Deixa netos, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério do Carmo na cidade de São Paulo/SP, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.