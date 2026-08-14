14 de agosto de 2026
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VÍDEO: 'Cratera' assusta motoristas em rua de Santa Terezinha

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Will Baldine/JP
De acordo com os moradores, o problema está em um trecho de circulação de veículos e faz com que os motoristas precisem reduzir a velocidade ou alterar a trajetória para passar pelo local
De acordo com os moradores, o problema está em um trecho de circulação de veículos e faz com que os motoristas precisem reduzir a velocidade ou alterar a trajetória para passar pelo local

Moradores do bairro Santa Terezinha, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto na Rua Rizzardo Miotto, próximo ao número 414. Segundo os relatos, um buraco localizado na via tem dificultado a passagem de veículos.

De acordo com os moradores,  o problema está em um trecho de circulação de veículos e faz com que os motoristas precisem reduzir a velocidade ou alterar a trajetória para passar pelo local. A situação é percebida principalmente nos horários de maior movimento, quando há maior fluxo de veículos pela rua.

Saiba mais:

Os moradores afirmam que o buraco interfere na circulação pela via e pedem que o trecho seja vistoriado e receba manutenção. Eles também relatam preocupação com possíveis danos aos veículos que passam pelo local.

A equipe do Jornal de Piracicaba esteve na Rua Rizzardo Miotto e constatou a presença do buraco indicado pelos moradores. O problema está localizado próximo ao número 414.

A comunidade solicita que o poder público realize a avaliação do asfalto e faça o reparo necessário no trecho. A manutenção, segundo os moradores, é necessária para garantir melhores condições de circulação e evitar que o problema se agrave.

O que diz a Prefeitura

A reportagem procurou a Prefeitura de Piracicaba para saber se o local já foi incluído em algum cronograma de manutenção, se houve registro de solicitação para o endereço e se existe previsão para o reparo.

Em nota, a Prefeitura disse: "O Semae Piracicaba informa que o local está na programação e o serviço será realizado até amanhã, 14/08."

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