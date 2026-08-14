Moradores do bairro Santa Terezinha, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições do asfalto na Rua Rizzardo Miotto, próximo ao número 414. Segundo os relatos, um buraco localizado na via tem dificultado a passagem de veículos.

De acordo com os moradores, o problema está em um trecho de circulação de veículos e faz com que os motoristas precisem reduzir a velocidade ou alterar a trajetória para passar pelo local. A situação é percebida principalmente nos horários de maior movimento, quando há maior fluxo de veículos pela rua.

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