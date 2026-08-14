A vida é feita de ciclos. Quando um chega ao final, outro recomeça. E independe da nossa vontade, eles se iniciam e terminam e a gente tem que se adaptar.

Quando crianças, achamos que a vida é eterna e consiste em brincar, descobrir o mundo, e a fase adulta nos parece algo pra lá de distante, anos-luz à frente. Temos toda a eternidade, não há preocupações, há um mundo inteiro a ser explorado. A escola, os amigos, os professores que parecem ter o dom de saber tudo, de terem bebido na fonte da sabedoria. Só mais tarde descobriremos que não são deuses e sim humanos sujeitos a falhas como todos nós.

Jovens, com os hormônios em ebulição, começam as paixões e o mundo gira em torno do próprio umbigo. Vem a vontade férrea de mudar o mundo! Quem um dia duvidou que poderia fazê-lo em seus mais ardentes devaneios?