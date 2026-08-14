Existem lugares dos quais voltamos, mas que nunca vão embora de nós. A viagem termina, as malas são desfeitas, as fotografias ficam guardadas e retomamos a rotina. Voltamos aos horários, compromissos e preocupações, mas, de repente, no meio de uma tarde comum, uma música, um cheiro, uma fotografia ou simplesmente um pensamento nos leva novamente para aquele lugar, por alguns instantes, parece que estamos lá e o mais interessante é que não apenas nos lembramos, nós sentimos.

A mente não arquiva nossas experiências como documentos em uma gaveta. As lembranças estão ligadas às emoções e por isso, algumas perdem a cor e outras permanecem vivas por muitos anos. Guardamos uma paisagem junto com a liberdade que sentimos diante dela, uma música junto com quem estava ao nosso lado, um cheiro junto com a tranquilidade daquele instante. Costumo dizer que a mente também sabe viajar.

Não se trata de se transmutar literalmente para outro lugar, mas de nos transportarmos mentalmente para uma experiência que continua existindo dentro de nós. Quando fazemos isso com atenção, podemos acessar novamente parte do estado emocional vivido naquele momento.