A partir do momento em que se toma uma decisão consciente — seja no sentido de uma transformação íntima, de uma renovação espiritual ou de uma mudança profunda de rumo —, inicia-se um movimento. Essa deliberação pode envolver o cultivo de alguma virtude nova, o aprendizado de um conhecimento proveitoso ou, de forma ainda mais desafiadora, a decisão de abandono de algum vício. Qualquer que seja o propósito correto, elevado ou nobre estabelecido, o ato de decidir marca o nascimento de uma jornada. Esta caminhada, por ser essencialmente transformadora, realizadora e libertadora, requer que o caminhante percorra um percurso invariavelmente permeado por desafios complexos e problemas inesperados, uma realidade existencial que exige empenho contínuo, ao qual damos o nome de perseverança.
Muitas vezes, somos movidos por impulsos elevados e inspirações nobres. No entanto, bastam os primeiros obstáculos ou as mais leves provações para que o entusiasmo inicial se arrefeça e se apague. A perseverança define-se como a capacidade de continuar marchando em um caminho, eleito pela razão como correto, apesar de todas as dificuldades e dos obstáculos. Mais do que vencer o mundo externo, perseverar significa superar os próprios impulsos internos que nos convidam a desistir ou a retroceder para padrões de comportamento em que nos acomodamos.
Se mudar é desafiador, perseverar em um novo caminho requer a reunião de um conjunto de virtudes. Para continuar na direção do bem, torna-se necessário, em primeiro lugar, que a decisão seja verdadeira, oriunda da essência mais íntima do ser; caso contrário, não se sustentará.
Além disso, é absolutamente necessária a fé viva. É o combustível da fé que alimenta o espírito e confere a força necessária para prosseguir caminhando. Como certas sementeiras da alma requerem um longo tempo de maturação, a perseverança precisa caminhar lado a lado com a paciência. Assim, aprende-se a aguardar com serenidade o momento dos resultados felizes, sem interromper o esforço diário do plantio.
A firmeza de propósito é igualmente necessária, pois constitui um importante alimento energético durante a jornada existencial. A pureza de intenções e a sinceridade também se revelam imprescindíveis, impulsionando o desenvolvimento regular das demais faculdades humanas. Muitas vezes, falhamos em perseverar porque aquilo que almejamos nasce de um desejo egoísta, fruto de orgulho, vaidade ou ambição. Por essa razão, o projeto vai, com o tempo, perdendo a sua energia vital. É necessário e saudável que isso ocorra, pois é graças à desilusão e ao fracasso que descobrimos verdades sobre nós mesmos. Somente a partir dessa quebra de ilusões conseguimos encontrar novos impulsos para trilhar caminhos mais corretos e elevados.
Perseverar constitui um permanente desafio, especialmente durante a atual transição planetária. Atravessamos um período crítico, no qual existem convites incessantes à transgressão, à violência e à corrupção. Caminhamos lado a lado com sedutores apelos à deserção dos deveres sagrados e à degradação dos valores. Por consequência, nunca se tornou tão urgente e necessário perseverar na prática do bem.
Para construir essa resistência espiritual e proteger nossa integridade, necessitamos buscar recursos superiores. A prática regular da oração, o exercício da meditação, a instrução espiritual contínua e o engajamento no serviço altruísta são ferramentas fundamentais. Esses elementos atuam simultaneamente como fatores de proteção à integridade individual e como elementos indispensáveis para a conquista da plenitude existencial.