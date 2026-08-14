A partir do momento em que se toma uma decisão consciente — seja no sentido de uma transformação íntima, de uma renovação espiritual ou de uma mudança profunda de rumo —, inicia-se um movimento. Essa deliberação pode envolver o cultivo de alguma virtude nova, o aprendizado de um conhecimento proveitoso ou, de forma ainda mais desafiadora, a decisão de abandono de algum vício. Qualquer que seja o propósito correto, elevado ou nobre estabelecido, o ato de decidir marca o nascimento de uma jornada. Esta caminhada, por ser essencialmente transformadora, realizadora e libertadora, requer que o caminhante percorra um percurso invariavelmente permeado por desafios complexos e problemas inesperados, uma realidade existencial que exige empenho contínuo, ao qual damos o nome de perseverança.

Muitas vezes, somos movidos por impulsos elevados e inspirações nobres. No entanto, bastam os primeiros obstáculos ou as mais leves provações para que o entusiasmo inicial se arrefeça e se apague. A perseverança define-se como a capacidade de continuar marchando em um caminho, eleito pela razão como correto, apesar de todas as dificuldades e dos obstáculos. Mais do que vencer o mundo externo, perseverar significa superar os próprios impulsos internos que nos convidam a desistir ou a retroceder para padrões de comportamento em que nos acomodamos.

Se mudar é desafiador, perseverar em um novo caminho requer a reunião de um conjunto de virtudes. Para continuar na direção do bem, torna-se necessário, em primeiro lugar, que a decisão seja verdadeira, oriunda da essência mais íntima do ser; caso contrário, não se sustentará.