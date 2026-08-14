Existem hoje cantores e cantoras no Brasil que, para vender aquilo que chamam de “música”, recorrem a linguajar sexualmente explícito e executam performances praticamente pornográficas.

Evidentemente não haveria motivo para grandes discussões se tais músicas fossem ouvidas apenas por adultos ou aqueles que, pelo Código Civil brasileiro, são considerados plenamente capazes para praticar os atos da vida civil.

Ocorre que essas músicas invadiram os ambientes frequentados por menores, os quais são considerados, por nossa legislação, como absolutamente incapazes, por sua imaturidade intelectual e por absoluta inaptidão para julgamentos autônomos. O ordenamento jurídico tutela e protege os menores de conteúdos sexuais explícitos, pois sabida e reconhecidamente, podem ser induzidos, manipulados e incentivados a praticarem ações sobre as quais não têm plena capacidade de discernimento independente. A proteção de menores contra a exposição de conteúdos pornográficos e sexualmente explícitos é tutelada em lei especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que parece ter caído em absoluto desuso entre nós.