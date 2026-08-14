Representantes dos partidos PT, PV, PCdoB, Rede, Psol, PSB e PDT, da coligação das campanhas Lula para presidente e Fernando Haddad governador do Estado de São Paulo, se reuniram nesta última quarta-feira, dia 12 agosto, para definir estratégias das campanhas majoritárias em Piracicaba. O foco é garantir a reeleição do presidente Lula e finalmente conquistar o Palácio dos Bandeirantes com Fernando Haddad, além de garantir a eleição das ex-ministras Simone Tebet e Marina Silva senadoras.

Segundo a presidente da Federação da Esperança, vereadora Silvia Morales (PV), uma das organizadoras do encontro, que ocorreu na sede do Partido dos Trabalhadores, este trabalho organizado e unificado dos partidos é fundamental para um resultado eleitoral positivo. “O Interior de São Paulo é imprescindível um bom resultado nas eleições deste ano e nós podemos potencializar as campanhas do Lula, do Haddad, e das senadoras Marina Silva e Simone Tebet em Piracicaba”, destaca.

Durante o encontro ficou definido que haverá uma articulação para conversar com os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras para que também se juntem à campanha, sobretudo na defesa dos empregos, em função do tarifaço de Donald Trump, apoiado pelo candidato adversário à presidência. Piracicaba é a cidade brasileira mais atingida pela medida do governo dos EUA e o governo Lula é o único que até agora sinalizou com ações para ajudar a cidade, enquanto o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas continua inerte.