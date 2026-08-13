SRA. ADILCE BEISSMAN CASSIERI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Leopoldo Beissmann e da Sra. Maria Victoria, era viúva do Sr. Orlando Cassieri; deixa os filhos: Sidney Antonio Cassieri, falecido e Luis Umberto Cassieri, casado com a Sra. Odilma Maria Rossi Cassieri. Deixa nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. BENEDITO GONÇALVES DE AZEVEDO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. José Azevedo e da Sra. Maria Azevedo, era viúvo da Sra. Deonice Luiz da Silva Azevedo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. JOSUE PEREIRA DOS SANTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Dionisio Pereira dos Santos e da Sra. Veridiana Maria de Jesus. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.