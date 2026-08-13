SRA. ADILCE BEISSMAN CASSIERI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 95 anos, filha dos finados Sr. Leopoldo Beissmann e da Sra. Maria Victoria, era viúva do Sr. Orlando Cassieri; deixa os filhos: Sidney Antonio Cassieri, falecido e Luis Umberto Cassieri, casado com a Sra. Odilma Maria Rossi Cassieri. Deixa nora, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "07", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. BENEDITO GONÇALVES DE AZEVEDO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filho dos finados Sr. José Azevedo e da Sra. Maria Azevedo, era viúvo da Sra. Deonice Luiz da Silva Azevedo. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Parque São Pedro na cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSUE PEREIRA DOS SANTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 76 anos, filho dos finados Sr. Dionisio Pereira dos Santos e da Sra. Veridiana Maria de Jesus. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MERCEDES MORETTI DE DEUS Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Pedro Moretti e da Sra. Lydia Savastana Moretti, era viúva do Luiz de Deus; deixa os filhos: Miguel Angelo de Deus; Maria Cristina de Deus Pousa, casada com o Sr. Francisco Pousa Neto; Luis Fernando de Deus e Luciana de Deus Ribeiro, casada com o Sr. Alexandre Alves Ribeiro. Deixa neto, netas, bisneto, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 09h00 às 15h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 15h15 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
DIRETOR DE ESCOLA: PROFESSOR REINALDO APARECIDO CARDIA LAVORENTE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 63 anos, filho dos finados Sr. Vergilio Lavorente e da Sra. Lazara Cardia Lavorente. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Cerquilho/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. SEBASTIÃO BARBOSA DA SILVA Faleceu anteontem, na cidade de Anhembi/SP, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Veridiano Lazaro da Silva e da Sra. Malvina Barbosa da Silva, era casado com a Sra. Soraia Magalhães Gonçalves; deixa os filhos: Julio Cesar Zem da Silva, casado com a Sra. Claudia; Celso Juliano da Silva, casado com a Sra. Juliana e Giovana Carla Zem Firmino, casada com o Sr. Amarildo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Anhembi/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.