SR. DEVAIR FERRARI Faleceu ontem, na cidade de Laranjal Paulista/SP, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Leonidio Ferrari e da Sra. Adelina Comparino Ferrari, era casado com a Sra. Josina Maria da Conceição; deixa as filhas: Ana Paula Ferrari; Gisleine Domingues Ferrari e os enteados: Vania, Priscila, Cintia e Aldo. Deixando também irmãos, netos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. EDSON MARIA CASSEMIRO Faleceu dia 11/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Luciana leite Cassemiro. Era filho do Sr. Gercino Maria e da Sra. Maria Brazilina de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Juliana Beatriz Leite Cassemiro Evangelista casada com Luis Fernando Evangelista; Leandro Vinicius Leite Cassemiro casado com Giovana Petreze Cassemiro. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
DRA. EVA CLAUDIA PIGOZZO CEZAR Faleceu dia 11/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade e era viúva do Sr. Anderson Pereira Cezar. Era filha do Sr. Luiz Fachini Pigozzo e da Sra. Francisca Aparecida Benedita V. Pigozzo. Deixa os filhos: Isadora Pigozzo Cezar Gonçalves casada com Thiago Fernando Gonçalves Silva Junior; Davi Pigozzo Cezar. Deixa o neto: Daniel Pigozzo Gonçalves, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento ocorreu dia 12/08/2026 as 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. HELENA DE JESUS PIRES GASPAR Faleceu dia 11/08/2026 na cidade de Águas de São Pedro, aos 90 anos de idade e era viúva do Sr. Fernando Gaspar. Era filha do Sr. Luiz Carlos Pires e da Sra. Ana Maria Gago, falecidos. Deixa a filha: Adriana Pires Gaspar Lira casada com Ricardo Batista de Lira. Deixa o neto: Thiago, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/08/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial São Pedro – sala 02, seguindo para o Cemitério Parque de São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. IZAURA ALI CORCETI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 77 anos, filha dos finados Sr. Mario Ali e da Sra. Antonia dos Santos Ali, era casada com o Sr. José Anibal Corceti; deixa os filhos: Eliana Aparecida Corceti Magro, casada com o Sr. João Marcio Renato Magro e José Vanderlei Corceti, casado com a Sra. Silvia Marques Corceti. Deixa netos, bisneto, irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Parque da Ressurreição. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ LUIZ RODRIGUES Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 59 anos, filho da Sra. Neusa Rodrigues, era casado com a Sra. Loide da Costa; deixa os filhos: Ana Beatriz da Costa Rodrigues; Monica Alves Rodrigues, casada com o Sr. Danilo Lopes Antunes; Rafaela Rodrigues; Taylon Fernando da Costa, casado com a Sra. Paula Leticia da Silva Augusto e Fernanda da Costa Valverde, casada com o Sr. Leonel Mendes Valverde. Deixa netos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 9h às 13h15 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 13h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ ROBERTO DE SOUZA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 62 anos, filho dos finados Sr. Plinio de Souza e da Sra. Carmelina Fernandes Furtado de Souza, era casado com a Sra. Maria Raquel Leonel de Souza; deixa os filhos: Simony Cristina Oliveira de Souza; José Roberto de Souza Junior; Pedro Leonel de Souza e Rafaelle Leonel de Souza, falecida. Deixa irmãos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h do Velório Municipal de Anhembi/SP, para o Cemitério Municipal da cidade de Anhembi/SP. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MADALENA NÓBREGA MACHADO Faleceu dia 12/08/2026 na cidade de Saltinho aos 81 anos de idade era viúva do Sr. Benedito Machado. Era filha do Sr. João Francisco de Nóbrega e da Sra. Vergilina da Conceição Nóbrega, falecidos. Deixa os filhos: Adalberto Petroni Machado, Eduardo Marcelo Machado, falecido, e Rogerio Fabiano Machado. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA ANTONIA CARMELO CARDOSO Faleceu dia 22/07/2026 na cidade de Bridgeport - EUA, aos 84 anos de idade e era viúva do Sr. Fernando Cardoso. Era filha do Sr. Antonio Carmelo e da Sra. Romilda Teixira, falecidos. Deixa os filhos: Rosaina Sarahi Cardoso Reis, Rosângela Elisete Cardoso dos Santos. Deixa netos, familiares e amigos. O seu corpo foi trasladado via área para a cidade de São Paulo, seguiu em auto fúnebre para a cidade de Piracicaba e seu sepultamento ocorrerá hoje as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. VERA APARECIDA BONFIM Faleceu dia 12/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era filha do Sr. Adão Luiz Bonfim e da Sra. Erondina Carvalho Bonfim, falecidos. Deixa os filhos: Mauricio Bonfim Gomes; Renato Bonfim Gomes casado com Cintia Juliana de Oliveira Correr; Fabio Bonfim Gomes. Deixa 4 netos, familiares e amigos. O Velório ocorrerá hoje das 09:00hs as 16:00hs, no Memorial Metropolitano de Piracicaba - sala Safira. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.