SR. DEVAIR FERRARI Faleceu ontem, na cidade de Laranjal Paulista/SP, contava 69 anos, filho dos finados Sr. Leonidio Ferrari e da Sra. Adelina Comparino Ferrari, era casado com a Sra. Josina Maria da Conceição; deixa as filhas: Ana Paula Ferrari; Gisleine Domingues Ferrari e os enteados: Vania, Priscila, Cintia e Aldo. Deixando também irmãos, netos, cunhados, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. EDSON MARIA CASSEMIRO Faleceu dia 11/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era casado com a Sra. Luciana leite Cassemiro. Era filho do Sr. Gercino Maria e da Sra. Maria Brazilina de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Juliana Beatriz Leite Cassemiro Evangelista casada com Luis Fernando Evangelista; Leandro Vinicius Leite Cassemiro casado com Giovana Petreze Cassemiro. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 12/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

DRA. EVA CLAUDIA PIGOZZO CEZAR Faleceu dia 11/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 49 anos de idade e era viúva do Sr. Anderson Pereira Cezar. Era filha do Sr. Luiz Fachini Pigozzo e da Sra. Francisca Aparecida Benedita V. Pigozzo. Deixa os filhos: Isadora Pigozzo Cezar Gonçalves casada com Thiago Fernando Gonçalves Silva Junior; Davi Pigozzo Cezar. Deixa o neto: Daniel Pigozzo Gonçalves, familiares e amigos. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de Rio das Pedras e seu sepultamento ocorreu dia 12/08/2026 as 15:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.