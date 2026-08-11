SRA. ADELAIDE ROVEROTTO BUENO Faleceu dia 11/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Paulo Bueno. Era filha do Sr. Antonio Roverotto e da Sra. Julia Ferrante Roverotto, falecidos. Deixa os filhos: Marcio Aparecido Roverotto Bueno casado com Elisangela Delfino Bueno e Jose Antonio Roverotto Bueno. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/08/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. EDVALDO FRANCISCO BEZERRA Faleceu dia 10/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era filho do Sr. Brasiliano Francisco Bezerra e da Sra. Elza Soares Bezerra, falecidos. Deixa os filhos: Juliana Claudia Gomes Bezerra casada com Jean Numes Campos, Felipe Verly da Silva Bezerra e Patricia Verly da Silva Bezerra Pinheiro casada com Juliano Pinheiro. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/08/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. JOAQUINA JESUS DELFIM DOS SANTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Antonio Delfim e da Sra. Ana Cardoso, era viúva do Sr. João Rodrigues dos Santos; deixa os filhos: Ana Maria Delfim dos Santos e Marcos Delfim dos Santos, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. O velório foi realizado ontem, das 06h30 às 12h00 no Velório da Saudade na cidade de Piracicaba/SP, sala "08", sendo transladado o corpo para continuação do Velório das 13h00 às 15h00 no Velório Municipal do Cemitério São João Batista, na cidade de Capivari/SP, onde foi sepultado. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
JOVEM: LUCCAS GIANGROSSI CHIARANDA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 24 anos, filho do Sr. Alessandro Luiz Chiaranda e da Sra. Ellen Giangrossi. Deixa avô paterno, tia, irmão, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 10h00 às 14h00 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA INÊS RAIMUNDA DANELON Faleceu ontem, nesta cidade, contava 67 anos, filha dos finados Sr. Antonio Danelon e da Sra. Lenira Tozi Danelon: deixa o irmão: José Eduardo Danelon, casado com a Sra. Ana Lucia Crystal Frota Danelon. Deixa os sobrinhos: Eduardo, Amanda e Tassiana, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, sala "Esmeralda", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFESSORA: NEUSA PENHA BORTOLOTI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 80 anos, filha dos finados Sr. Antonio Bortoloti e da Sra. Jandyra de Almeida Bortoloti; deixa a irmã Irani Inês Bortolotte Penteado, casada com o Sr. José Carlos Roncato Penteado. Deixa os sobrinhos: Marcelo Bortolotte Penteado e André Bortolotte Penteado, casado com a Sra. Luciana Tornizielo Penteado, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. REGINA CELIA POSSATTO HELLMEISTER Faleceu dia 10/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 76 anos de idade e era viúva do Sr. Nivaldo Lasaro Hellmeister. Era filha do Sr. João Possatto e da Sra. Aurea Fardin Possatto, falecidos. Deixa os filhos: Danilo Hellmeister casado com Maria Cristina Afonso e Sabrina Hellmeister. Deixa neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/08/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório Memorial São Pedro, seguindo para o Cemitério Municipal de São Pedro. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
CONTADOR: SR. TARCISIO ANTONIO MENDES COTRIM Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 91 anos, filho dos finados Sr. Antenor Cotrim e da Sra. Maria Mendes Cotrim, era viúvo da Sra. Maria Eunice Stockmann Cotrim; deixa os filhos: Tarcisio Antonio Stockmann Cotrim, casado com a Sra. Silvia Luciana Toledo e José Antenor Stockmann Cotrim, casado com a Sra. Erica Marli de Fatima Sbravatti. Deixa netas, bisneto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.