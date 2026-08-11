SRA. ADELAIDE ROVEROTTO BUENO Faleceu dia 11/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade e era viúva do Sr. Paulo Bueno. Era filha do Sr. Antonio Roverotto e da Sra. Julia Ferrante Roverotto, falecidos. Deixa os filhos: Marcio Aparecido Roverotto Bueno casado com Elisangela Delfino Bueno e Jose Antonio Roverotto Bueno. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/08/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala 07, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SR. EDVALDO FRANCISCO BEZERRA Faleceu dia 10/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 61 anos de idade e era filho do Sr. Brasiliano Francisco Bezerra e da Sra. Elza Soares Bezerra, falecidos. Deixa os filhos: Juliana Claudia Gomes Bezerra casada com Jean Numes Campos, Felipe Verly da Silva Bezerra e Patricia Verly da Silva Bezerra Pinheiro casada com Juliano Pinheiro. Deixa 01 neta, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 11/08/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – Sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. JOAQUINA JESUS DELFIM DOS SANTOS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 92 anos, filha dos finados Sr. Antonio Delfim e da Sra. Ana Cardoso, era viúva do Sr. João Rodrigues dos Santos; deixa os filhos: Ana Maria Delfim dos Santos e Marcos Delfim dos Santos, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataraneto, demais familiares e amigos. O velório foi realizado ontem, das 06h30 às 12h00 no Velório da Saudade na cidade de Piracicaba/SP, sala "08", sendo transladado o corpo para continuação do Velório das 13h00 às 15h00 no Velório Municipal do Cemitério São João Batista, na cidade de Capivari/SP, onde foi sepultado. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.