A Apeoesp promoverá no próximo dia quatro de setembro ato público em defesa da prorrogação do concurso público e a contratação de professores para a rede estadual de ensino. A manifestação está marcada para as 16 horas, em frente à Secretaria Estadual da Educação, na Praça da República, e reunirá professores, pais, estudantes e movimentos sociais.
A decisão de promover a manifestação foi tirada em reunião online do Conselho Estadual de Representantes da Apeoesp, no último dia três de agosto, quando foi reforçada a necessidade de que a Apeoesp prossiga lutando contra os ataques do governo de Tarcísio de Freitas ao magistério paulista e à educação pública de qualidade.
A deputada estadual Professora Bebel (PT), primeira presidenta licenciada da Apeoesp, também defende a intensificação da pressão sobre o governador Tarcísio de Freitas para que prorrogue o concurso público, realizado em 2023, e convoque professores aprovados.
“Não é aceitável que tenhamos 120 mil professores temporários ao mesmo tempo em que temos 140 mil professores aprovados no concurso. Não aceitamos que o concurso tenha caducado.
A Apeoesp já recorreu à justiça e é preciso ampliar a pressão”, diz Bebel, ressaltando que o Grupo de Atuação Especial de Educação (GEDUC) do Ministério Público do Estado de São Paulo, inclusive, já mediou todo esse imbróglio criado pelo atual governo, com uma ação pública para que 44 mil professores sejam contratados.
Neste mesmo ato, a Apeoesp denunciará o que chama de farsa da avaliação de desempenho e demais ataques do governo Tarcísio de Freitas à educação e aos serviços públicos. A manifestação será realizada com o apoio de diversos segmentos e movimentos sociais, uma vez que a educação e os serviços públicos que são pautas sociais e que extrapolam o magistério paulista.
Também no dia quatro de setembro, acontecerá o IV Encontro Estadual de Professores, Estudantes, Pais e Mães Atípicos, em defesa da educação inclusiva. Haverá mobilização virtual e campanha nas redes sociais, tanto contra a avaliação de desempenho, assim como contra o assédio nas Unidades Regionais de Ensino (UREs).
Também foi estabelecido que será ampliada as denúncias contra o governo Tarcísio e seus ataques à educação, mostrando que o governador é inimigo da educação pública e das mulheres, tendo cortado 54% do orçamento estadual deste ano no combate à violência contra as mulheres.