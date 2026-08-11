A Apeoesp promoverá no próximo dia quatro de setembro ato público em defesa da prorrogação do concurso público e a contratação de professores para a rede estadual de ensino. A manifestação está marcada para as 16 horas, em frente à Secretaria Estadual da Educação, na Praça da República, e reunirá professores, pais, estudantes e movimentos sociais.

A decisão de promover a manifestação foi tirada em reunião online do Conselho Estadual de Representantes da Apeoesp, no último dia três de agosto, quando foi reforçada a necessidade de que a Apeoesp prossiga lutando contra os ataques do governo de Tarcísio de Freitas ao magistério paulista e à educação pública de qualidade.

A deputada estadual Professora Bebel (PT), primeira presidenta licenciada da Apeoesp, também defende a intensificação da pressão sobre o governador Tarcísio de Freitas para que prorrogue o concurso público, realizado em 2023, e convoque professores aprovados.