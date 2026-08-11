Vicente Matheus foi um personagem único do futebol brasileiro. Presidente do Corinthians, nunca foi treinador, mas treinava o bom humor de uma torcida inteira com suas frases que desafiavam a gramática e conquistavam a memória popular. Entre elas, uma merece voltar ao gramado da vida pública: "Quem sai na chuva é pra se queimar!".

Trocou o "molhar" pelo "queimar" e, sem querer, produziu uma metáfora ainda mais forte. Porque molhar é um incômodo passageiro. Queimar dói, deixa marca e pode custar caro. É exatamente isso que acontece com quem decide disputar uma eleição. Ninguém é obrigado a colocar o nome na urna. A candidatura é uma escolha voluntária. Quem entra nesse jogo precisa saber que pode levantar a taça... ou sair chamuscado pelo próprio fogo da campanha.

No futebol, a Copa de 2026 mostrou que camisa pesada não entra em campo sozinha. O Brasil sonhou alto, mas acabou se queimando diante da dura realidade de que tradição não substitui planejamento, preparo e eficiência. Em política acontece algo semelhante. Santinho não faz milagre, jingle não garante voto e promessa não imuniza ninguém contra a derrota.