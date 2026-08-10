SRA. ADELI APARECIDA PERUCHI GRANZIOLLA Faleceu dia 09/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casada com o Sr. Claudimir Antonio Granziolla. Era filha do Sr. Belmiro Peruchi e da Sra. Malvina Zani Peruchi, falecidos. Deixa os filhos: Thaize Cristiane Granziolla, Thaiane Cristine Granziolla casada com Michelle Costa, Marcelo Cristiano Granziolla casado com Juliana Pinheiro Granziolla. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/08/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
PROF.º ADRIANO PEREIRA CABRAL JUNIOR Faleceu dia 09/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 48 anos de idade e era casado com a Sra. Lea Daiana Alcarde Cabral. Era filho do Sr. Adriano Pereira Cabral, falecido e da Sra. Maria Albertina Pereira Cabral. Deixa os filhos: Lorenzo Anthony Cabral; Manuelly Rebeca Cabral. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/08/2026 as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. BERNADETE DOS SANTOS CAMARGO Faleceu dia 10/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Camargo. Era filha do Sr. Arlindo Ferreira dos Santos e da Sra. Maria Zerbinate dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Angela Lucrécia Camargo, falecida, Carlos Alberto Camargo, falecido, Marcos Camargo casado com Patricia C. Camargo, Marcio Camargo casado com Angelita M. Camargo, Luciana Camargo da Silva casada com Daniel Vieira da Silva, Marcelo Camargo casado com Indianara M. Camargo, Alexandre Camargo, falecido, Giovana Camargo, Felipe Camargo, Manuel Camargo, Gabriel Henrique Camargo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
MENINO: DAVI LUCCA DE LIMA Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 12 anos, filho do Sr. Ronaldo de Souza Lima e da Sra. Cleiciane Regina Casa. Deixa familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 09h00 do Velório Municipal de São Pedro, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ LUIZ BISSOLI Faleceu dia 08/08/2026, na cidade de São Pedro/SP, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Candido Bissoli e da Sra. Cremelina Maria José, era casado com a Sra. Maria Aparecida Campos Bissoli; deixa os filhos: José Eduardo Bissoli e Maria Aparecida Bissoli. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado anteontem, tendo saído o féretro às 13h00 do Velório Memorial São Pedro, para o Cemitério Municipal da Saudade da cidade de São Pedro/SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. JOSEFA DOS SANTOS SANTANA Faleceu dia 08/08/2026 na cidade de Charqueada, aos 52 anos de idade e era casada com o Sr. Valmir de Almeida Santana. Era filha da Sra. Maria Julia dos Santos, falecida. Deixa o filho: Kevin Borges da Silva. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/08/2026 as 14:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Charqueada, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. LUIZA BORTOLETTO VALVERDE Faleceu dia 09/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 91 anos de idade e era viúva do Sr. Santiago Valverde. Era filha do Sr. Luiz Bortoletto e da Sra. Victória Rebelatto, falecidos. Deixa os filhos: Sergio Aparecido Valverde casado com Irene de Cassia F. P. Valverde e Valter Valverde casado com Ivani Quadrado Valverde. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/08/2026 as 16:00hs, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 01, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA DE LOURDES GRANELLI BEGIATO Faleceu dia 08/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade e era casada com o Sr. Jose Begiato. Era filha do Sr. Benedicto Granelli e da Sra. Maria Foltran, falecidos. Deixa as filhas: Rosicler Maria Begiato Cabral casada com Antonio Carlos Cabral, Marcia Regina Begiato, Valeria Begiato Fernandes casada com Tulio Marcondes Guimarães Fernandes e Vera Lucia Begiato. Deixa 03 netas, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/08/2026 as 15:00hs, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – Sala Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA LEONIR SALVATO DIONISIO Faleceu dia 10/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era casada com o Sr. Vanderlei Luiz Dionisio. Era filha do Sr. Miguel Salvato e da Sra. Leonilda Sandalo Salvato, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Crisântemos, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA NAIR CREODOLFO, faleceu dia 09/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 90 anos de idade e era filha do Sr. Antonio Creodolfo e da Sra. Irene Facco, falecidos. Deixa as filhas: Cristiane Regina Moretti Crocomo casada com Geraldo Crocomo, Sandra Maria Moretti Presotto casada com José Carlos Presotto e Nilce das Graças Moretti Ducatti - falecida, foi casada com José Helio Ducatti. Deixa netas, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/08/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Premium, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA SELMA CARNEIRO BATISTA Faleceu dia 09/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 60 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Dionisio Batista. Era filha do Sr. José Carneiro Neto, falecido e da Sra. Maria Francinete Carneiro. Deixa os filhos: Luis Eduardo Batista casado com Giseli Fernanda Batagelo, Karolline Batista casada com Eduardo Pereira de Araujo. Deixa o neto: Gustavo Batagelo Batista, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/08/2026 as 17:00hs saindo a urna mortuária da Paróquia de Santa Terezinha, seguindo para o Cemitério de Vila Rezende. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA VALDOMIRA DE ALBUQUERQUE Faleceu anteontem, na cidade de São Pedro/SP, contava 76 anos, filha dos finados Sr. Antonio Farias de Albuquerque e da Sra. Aurora Prestes de Albuquerque. Deixa filhos, netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério da cidade de Santa Maria da Serra/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. NOEMIA FUSCHINI BARRETTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Sebastião Fuschini e da Sra. Benedita Adão, era viúva do Sr. Archimedes Gil Barretti; deixa os filhos: Archimedes Gil Barretti Junior, casado com a Sra. Regina Aparecida Galbiati Barretti; Alexandre Barretti, falecido, deixando viúva a Sra. Marcia Pintaudi Barretti e Audrey Barretti Carvalho Batista, casada com o Sr. Carlan Carvalho Batista. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. O velório ocorreu ontem das 08h00 às 14h15 na sala "Diamante" do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, tendo seguido o féretro às 14h30 para a realização do Momento de Memórias no "Salão Nobre" do mesmo local. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ROBERTO ARMANDO DA SILVA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 73 anos, filho dos finados Sr. Armando Miguel da Silva e da Sra. Ramira Maria da Silva, era casado com a Sra. Maria do Socorro Oliveira da Silva; deixa os filhos: Fábio Roberto Oliveira da Silva, casado com a Sra. Aline Cristina Sobieski Oliveira; Fabiana Oliveira da Silva; Thiago Armando Oliveira da Silva, casado com a Sra. Hilara Crestana e André Luis Oliveira da Silva. Deixa netos, irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da Sala "Camélia - B" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. RODRIGO FERNANDO FREIRE DE MATTOS Faleceu anteontem, na cidade de Jaú/SP, contava 40 anos, filho do Sr. Pedro Freire de Mattos e da Sra. Terezinha de Fatima Gomes de Mattos; deixa os filhos: Naiara; Yuri; Ryan; Ana Leticia; João Lucas; Ycaro, falecido e Larissa, falecida. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório do Cemitério Municipal da cidade de Dois Córregos/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. RUTE DOS REIS GONÇALVES, faleceu dia 09/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 68 anos de idade e era viúva o Sr. Benedito Aparecido Gonçalves. Era filha do Sr. Narcizo dos Reis e da Sra. Rosa Faustino de Jesus, falecidos. Deixa os filhos: Daniel dos Reis Gonçalves casado com Simone Melo de Oliveira, Fatima dos Reis Gonçalves casada com Cristiano Oliveira. Deixa os netos Beatriz dos Reis Gonçalves Silva e Miguel Melo Gonçalves, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/08/2026 as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala Lírios, seguindo para o Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SR. SEBASTIÃO PEREIRA Faleceu dia 08/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 77 anos de idade e era filho do Sr. Pedro Pereira e da Sra. Angelina Roncato, falecidos. Deixa os filhos: Ana Paula Pereira da Silva casada com Genival da Silva e Paulo Sergio Pereira. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/08/2026 as 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para o Cemitério Parque da Paz. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. VERA LUCIA MISAKO MURAKAMI Faleceu dia 09/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casada com o Sr. Antonio Ronaldo de Mattos. Era filha do Sr. Harui Murakami e da Sra. Ezuko Kaku Murakami, falecidos. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/08/2026 às 15:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição - sala Jasmim, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.