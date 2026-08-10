SRA. ADELI APARECIDA PERUCHI GRANZIOLLA Faleceu dia 09/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 71 anos de idade e era casada com o Sr. Claudimir Antonio Granziolla. Era filha do Sr. Belmiro Peruchi e da Sra. Malvina Zani Peruchi, falecidos. Deixa os filhos: Thaize Cristiane Granziolla, Thaiane Cristine Granziolla casada com Michelle Costa, Marcelo Cristiano Granziolla casado com Juliana Pinheiro Granziolla. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 09/08/2026 as 16:30hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – Sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

PROF.º ADRIANO PEREIRA CABRAL JUNIOR Faleceu dia 09/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 48 anos de idade e era casado com a Sra. Lea Daiana Alcarde Cabral. Era filho do Sr. Adriano Pereira Cabral, falecido e da Sra. Maria Albertina Pereira Cabral. Deixa os filhos: Lorenzo Anthony Cabral; Manuelly Rebeca Cabral. Deixa familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 10/08/2026 as 14:30hs saindo a urna mortuária do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição – sala Lírio, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

SRA. BERNADETE DOS SANTOS CAMARGO Faleceu dia 10/08/2026 na cidade de Piracicaba, aos 74 anos de idade e era viúva do Sr. Antonio Camargo. Era filha do Sr. Arlindo Ferreira dos Santos e da Sra. Maria Zerbinate dos Santos, falecidos. Deixa os filhos: Angela Lucrécia Camargo, falecida, Carlos Alberto Camargo, falecido, Marcos Camargo casado com Patricia C. Camargo, Marcio Camargo casado com Angelita M. Camargo, Luciana Camargo da Silva casada com Daniel Vieira da Silva, Marcelo Camargo casado com Indianara M. Camargo, Alexandre Camargo, falecido, Giovana Camargo, Felipe Camargo, Manuel Camargo, Gabriel Henrique Camargo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje as 16:00hs saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 04, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.