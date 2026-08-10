Você já olhou para a sua panturrilha? O que acha dela? Acha forte ou fraca? Quando pensamos em saúde, olhamos para o coração, para a pressão arterial, para os exames de sangue. Alguns observam a balança. Outros se preocupam com a gordura abdominal. Mas dificilmente alguém imagina que a circunferência da panturrilha possa dizer tanto sobre a própria vida. E, no entanto, ela pode.

Um estudo publicado em 2026 no periódico Clinical Nutrition, intitulado "Calf Circumference Is a Useful Muscle Mass Marker for Predicting Length of Stay and Mortality: A Secondary Analysis of a Cohort Study in Hospitalized Individuals", trouxe um dado que merece nossa atenção. Os pesquisadores avaliaram pacientes hospitalizados e observaram que aqueles com menor massa muscular na panturrilha apresentavam um risco 4,1 vezes maior de mortalidade e permaneciam internados por um período 70% maior quando comparados às pessoas com maior massa muscular. No estudo, medidas iguais ou inferiores a 34 centímetros para homens e 33 centímetros para mulheres foram associadas aos piores desfechos. À primeira vista, parece apenas mais um número da ciência. Mas ele revela algo muito maior.

A panturrilha funciona como uma espécie de retrato silencioso da nossa reserva muscular. E o músculo nunca foi apenas uma estrutura responsável por produzir força. Ele participa do controle da glicemia, regula processos inflamatórios, protege os ossos, favorece o equilíbrio e funciona como uma verdadeira reserva metabólica para enfrentar doenças, cirurgias e períodos de recuperação.