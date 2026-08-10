O Dia dos Pais tem um curioso poder de suspensão. Durante algumas horas, a vida parece caber numa fotografia. O almoço reúne a família, os presentes aparecem sobre a mesa, as crianças ensaiam uma homenagem na escola, os adultos vasculham o celular atrás de uma imagem antiga. É um domingo confortável, como se o mundo resolvesse fazer uma pausa para agradecer.

Na segunda-feira, o Dia dos Pais desaparece com uma rapidez impressionante. O presente vai para a gaveta, a louça do almoço é lavada e a rotina volta a ocupar o lugar da comemoração. As despesas continuam chegando no mesmo ritmo, o trabalho não ficou menos exigente e o futuro dos filhos reaparece como preocupação diária. Enquanto a publicidade ainda celebra o domingo perfeito, a maioria dos pais já voltou a fazer as contas de sempre e, entre elas, talvez a mais difícil seja descobrir como preparar os filhos para um mundo que muda mais depressa do que a renda da família.

Talvez nunca tenha sido tão difícil ser pai sem que isso tenha qualquer relação com afeto. Amar um filho continua sendo a parte mais espontânea da história. O complicado é responder a uma pergunta para a qual ninguém tem resposta: como preparar uma criança para um mundo que muda mais depressa do que qualquer geração já viu?