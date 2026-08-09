No dia a dia, pai e filho dividem filmes, tarefas escolares, viagens, passeios e longas conversas sobre os mais variados assuntos. Não existe um programa fixo, uma tradição marcada no calendário: o que é sagrado, segundo ele, é a presença constante, o hábito de conversar sobre tudo, sem pressa, seja onde estiverem.

São esses momentos simples que, aos poucos, vão se transformando nas melhores lembranças que constroem juntos, apesar da rotina alucinante das suas atividades junto a Concede, empresa especializada na gestão para acesso a benefícios do INSS.

Ao olhar para o menino que Matheusinho está se tornando, o que mais o emociona o pai é perceber que ele preserva aquilo que há de mais bonito em uma criança: o amor, a simplicidade, o carinho e a capacidade de enxergar felicidade nas pequenas coisas. "Ele me lembra, todos os dias, que a vida é muito mais do que trabalho, conquistas ou bens materiais", afirma.