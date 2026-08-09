Empresário conciliador, ele descobriu no filho a medida exata do que realmente importa.
Há dez anos, um menino chamado Matheus, ou Matheusinho, ensina, todos os dias, a um ainda jovem empresário que existe um patrimônio que nenhuma planilha registra: o tempo.
A frase parece simples, quase óbvia, mas é ela que resume a transformação de um pai, Matheus Erler, que já viveu praticamente para o trabalho, dias, noites e fins de semana sem parar, e que hoje faz questão de estar presente em cada etapa da rotina do filho.
"O trabalho constrói patrimônio, o tempo com um filho constrói uma vida inteira de lembranças", resume ele, ao falar sobre o equilíbrio, nem sempre fácil, entre a rotina de negócios e a presença como pai.
Conhecido por sua vocação conciliadora também fora de casa, é dentro dela que ele diz ter aprendido a lição mais importante: a de que o amor não se presume, se demonstra. Um abraço, uma conversa, um gesto de carinho. São esses pequenos atos, repetidos com constância, que sustentam a relação entre os dois.
No dia a dia, pai e filho dividem filmes, tarefas escolares, viagens, passeios e longas conversas sobre os mais variados assuntos. Não existe um programa fixo, uma tradição marcada no calendário: o que é sagrado, segundo ele, é a presença constante, o hábito de conversar sobre tudo, sem pressa, seja onde estiverem.
São esses momentos simples que, aos poucos, vão se transformando nas melhores lembranças que constroem juntos, apesar da rotina alucinante das suas atividades junto a Concede, empresa especializada na gestão para acesso a benefícios do INSS.
Ao olhar para o menino que Matheusinho está se tornando, o que mais o emociona o pai é perceber que ele preserva aquilo que há de mais bonito em uma criança: o amor, a simplicidade, o carinho e a capacidade de enxergar felicidade nas pequenas coisas. "Ele me lembra, todos os dias, que a vida é muito mais do que trabalho, conquistas ou bens materiais", afirma.
Crescer ao lado do filho, diz, é ao mesmo tempo um privilégio e um aprendizado constante sobre o verdadeiro significado da felicidade.
Se pedirem para definir o filho em três palavras, a resposta vem sem hesitação: amor, alegria e bondade. E é justamente nessa última palavra que mora o maior desejo desse pai para o futuro do menino. Mais do que sucesso ou conquistas, ele espera que Matheus seja verdadeiramente feliz e que realize os sonhos que escolher para a própria vida, sem nunca abrir mão dos valores que procura transmitir todos os dias: honestidade, respeito, humildade, empatia e amor ao próximo.
"Se ele crescer sendo um homem íntegro e feliz, terei a certeza de que cumpri a missão mais importante da minha vida como pai", diz, em uma frase que resume bem quem é esse empresário: alguém que aprendeu, com um menino de dez anos, que a maior conquista não está em nenhum contrato, mas na simplicidade de um abraço no fim do dia.