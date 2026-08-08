Celebrado neste domingo (9), o Dia dos Pais vai muito além das vitrines decoradas, das promoções no comércio e do tradicional almoço no restaurante preferido dele. A data representa uma oportunidade para reconhecer a importância daquele que é seu verdadeiro herói.

Ao longo das últimas décadas, o conceito de paternidade passou por profundas transformações. Se antes o pai era visto, principalmente, como o provedor financeiro da família, hoje a participação ativa na educação, no cuidado diário e no desenvolvimento emocional dos filhos tornou-se uma característica cada vez mais presente.

Especialistas em educação e desenvolvimento infantil destacam que a presença afetiva do pai contribui para o fortalecimento da autoestima, da segurança emocional e da construção de valores como respeito, responsabilidade e empatia. Mais do que estar fisicamente presente, a qualidade da convivência faz toda a diferença na formação das crianças e dos adolescentes.