Celebrado neste domingo (9), o Dia dos Pais vai muito além das vitrines decoradas, das promoções no comércio e do tradicional almoço no restaurante preferido dele. A data representa uma oportunidade para reconhecer a importância daquele que é seu verdadeiro herói.
Ao longo das últimas décadas, o conceito de paternidade passou por profundas transformações. Se antes o pai era visto, principalmente, como o provedor financeiro da família, hoje a participação ativa na educação, no cuidado diário e no desenvolvimento emocional dos filhos tornou-se uma característica cada vez mais presente.
Especialistas em educação e desenvolvimento infantil destacam que a presença afetiva do pai contribui para o fortalecimento da autoestima, da segurança emocional e da construção de valores como respeito, responsabilidade e empatia. Mais do que estar fisicamente presente, a qualidade da convivência faz toda a diferença na formação das crianças e dos adolescentes.
“Ser pai foi uma experiência fantástica. É uma sensação difícil de descrever: uma alegria imensurável misturada com um certo medo do que está por vir. Tudo muda no instante em que você vê seu filho pela primeira vez e ouve o primeiro choro. Parece que a vida recomeça”, declara o pastor e inspetor de equipamentos Lucas Grin, 42.
Pai dos pequenos Caio, de 11 anos, e Gael, de 10, Grin conta que a paternidade o fez ver a vida de forma diferente. “Tudo o que você viveu antes perde um pouco do tamanho e, dali em diante, seu coração passa a viver na expectativa de cada nova conquista”, conta.
O sonho de ser pai, no entanto, passou por dúvidas e incertezas. Depois de um ano de casado, ele e a esposa, Juliana, decidiram ter um filho, mas descobriram que ambos tinham dificuldades. “Mas colocamos diante de Deus nosso desejo. E, depois de 4 anos, nasceu nosso primeiro menino, Caio; e após um ano e dois meses nasceu o Gael”, lembra.
Hoje, Grin se sente realizado e faz o que pode pelo bem-estar de seus filhos. “Procuro fazer tudo com eles”, conta o pastor, que faz muitos programas junto com seus meninos. “O que mais gostamos de fazer é assistir filme e jogar bola. Eu espero que se tornem homens de valores, trabalhem, sejam íntegros e façam o bem, casem e tenham filhos”, sonha.
VÁRIOS PAIS...
O Dia dos Pais também é uma ocasião para homenagear avôs, padrastos e tios, que exercem dupla função, além de todas as pessoas que assumem, com dedicação e carinho, o papel de cuidar, orientar e educar. Afinal, ser pai vai muito além do vínculo biológico: significa estar presente, ensinar pelo exemplo e oferecer apoio nos momentos mais importantes da vida.
No comércio, a expectativa é de aumento nas vendas durante o período que antecede a data. Vestuário, calçados, perfumes, eletrônicos, acessórios e artigos esportivos figuram entre os presentes mais procurados pelos consumidores. Além das compras, muitas famílias aproveitam o fim de semana para almoços especiais, encontros familiares e momen-tos de lazer.
Apesar do apelo comercial, o verdadeiro significado da comemoração permanece ligado aos gestos de carinho. Um abraço, uma conversa, uma lembrança ou um simples "obrigado" costumam ter um valor sentimental que supera qualquer presente material.
Para aqueles que já perderam seus pais, a data também desperta saudade e homenagens. Muitas famílias aproveitam o momento para recordar histórias, compartilhar fotografias e manter viva a memória de quem deixou importantes ensinamentos e exemplos de vida.
Em uma sociedade cada vez mais dinâmica, o Dia dos Pais reforça a importância da convivência familiar e do fortalecimento dos vínculos afetivos. Mais do que uma celebração anual, a data lembra que o amor, o cuidado, a atenção e o respeito devem ser cultivados diariamente.