À frente de uma das maiores redes farmacêuticas do interior paulista e com uma trajetória marcada pela atuação empresarial em Piracicaba, Marcelo Delfini Cançado olha para o futuro da cidade a partir de uma combinação entre experiência, expansão e preservação de legados. Diretor administrativo da Rede Drogal, Cançado acompanha de perto os desafios do setor produtivo e defende uma aproximação cada vez maior entre empresas, universidades e poder público.

Fundada em 1935, em Piracicaba, a Rede Drogal consolidou-se como uma das principais redes farmacêuticas do país, com mais de 470 unidades distribuídas em 145 cidades, sobretudo no interior de São Paulo e no sul de Minas Gerais.

Nesta entrevista ao Jornal de Piracicaba, ele fala sobre o projeto de revitalização do antigo campus da Unimep, que dará origem ao Campus Drogal, os planos de expansão da rede, a formação de mão de obra, a disputa de Piracicaba por investimentos e o papel que a iniciativa privada deve assumir nos grandes debates sobre o futuro da cidade. Para ele, crescer sem perder valores e memória é um dos principais desafios — e também uma das maiores oportunidades.

Cançado é administrador de empresas e pós-graduado em Marketing de Varejo pela Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba). Casado com Roberta Pierozzi Cançado, tem três filhos - Ramon, Gustavo e Rodrigo. E é um avô dedicado dos netos Marília e Daniel.



1. A aquisição do antigo campus da Unimep foi vista por muitos como um gesto de preservação da memória de Piracicaba. Em que momento o senhor percebeu que aquele espaço poderia voltar a ser protagonista da cidade?

Me formei na Unimep e tive ótimos momentos lá. De aprendizado e com amizades, algumas mantidas até hoje. Eu percebi que o espaço poderia a voltar a ser protagonista em Piracicaba e toda a região no momento que fizemos a visita técnica, antes do leilão. Na primeira reunião que tivemos in loco, meu coração acelerou. Andar pelos corredores, passar pela cantina, laboratórios, teatro. Na capela, mesmo com a fisionomia de abandono, fui levado a uma reflexão interna que considerou as particularidades comerciais e, também, a importância de manter viva a memória de milhares de universitários. A partir desta visita, seguimos com os trâmites para participar do leilão e dar andamento ao projeto de ressignificação dos espaços. Ficou claro, naquela visita, que não estávamos diante apenas de um ativo imobiliário, mas de um território com capacidade real de voltar a exercer protagonismo corporativo, cultural, educacional e humano.

2. A Rede Drogal projeta chegar a mil lojas até 2030. Qual é o maior desafio para uma empresa crescer nesse ritmo em um cenário de juros elevados, mudanças no consumo e avanço do comércio digital?

O maior desafio, sem dúvida, são as pessoas. A Drogal, desde sua fundação, há mais de 90 anos, tem as pessoas no centro de suas estratégias. Tanto que nosso slogan é Feito por Pessoas, Feita com o Coração. Com meu pai, José Cançado, aprendi que cada cliente atendido no balcão é especial. E, também, que cada colaborador tem algo a oferecer durante sua jornada. Isso em todas as funções. Inúmeras vezes acompanhei meu pai ir até o cliente e acrescentar um comentário sobre a medicação ou cuidados com a saúde. No convívio com os colaboradores, conhecia muitos pelo nome, situação familiar e características.

Hoje, diante de um mundo veloz e conectado, o desafio se torna maior. A retenção de talentos e um verdadeiro “apagão” de mão de obra tornaram-se pauta permanente nas estratégias e tomada de decisões. A projeção do nosso crescimento considera, em todas as suas métricas, uma intensa dedicação no quadro de colaboradores, para que a expansão caminhe em sintonia com a valorização humana, e ferramentas que comprovem, no exercício da função, a importância de atuar com o coração. Junto ao desafio humano, seguimos atentos às tendências de mercado e mecanismos tributários. Nossa estrutura de comércio digital está vez mais robusta, indicando ao cliente a possibilidade de atendimento presencial ou online, ambos com excelência. O digital não substitui o físico, mas amplia possibilidades. Nosso modelo busca integrar esses canais com consistência, mantendo o padrão de atendimento como eixo central.